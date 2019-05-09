Bir Zamanlar Çukurova 33. yeni bölüm fragmanı! Bir Zamanlar Çukurova 32. son bölümde herkes birbirine girdi!

Bir Zamanlar Çukurova’nın 33. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Perşembe günlerinin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 32. son bölümünde de olaylar bitmiyor. Bir Zamanlar Çukurova’nın 32. son bölümünde Demir, Hünkar ve Ercüment konuşuyor. Demir annesine hüzünlü bir şekilde “Ben Züleyha’ya nasıl böyle bir şey yapabilirim anne?” der. Sinirlenen Demir etrafı dağıtır ve koltuğunu devirir. Çukurova’da bir düğün olur. Düğün’e Hünkar ve Fekeli de gelir. Buradaki ortam onları yakınlaştırır. Demir annesi ve Fekeli’yi baş başa otururken yakalar. Züleyha Yılmaz ve Müjgan’ı mutlu bir şekilde görür ve bozulur. Züleyha “Bunca ıstırabın arasında tutunacak tek dalım sensin. Ne olur sen de bana sırt çevirme lütfen…” der. Ercüment birini istemediği bir şeye zorlar, Yılmaz ise şans eseri bu durumu fark eder. Hünkar ve Fekeli'yi tüm Çukurova'nın önünde yan yana getirir. Demir yaşananlardan deliye dönmüşken bir de annesini Fekeli ile yan yana görünce şok geçirir. Ercüment'in hain planları ise ortaya çıkmak üzeredir. İşte Bir Zamanlar Çukurova 33. Yeni bölün fragman ve Bir Zamanlar Çukurova 32. Son bölüm özeti haberimizde sizlerle…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 33. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 32. BÖLÜM ÖZETİ

Çukurova'da Yılmaz ve Demir arasında sular durulmaya başlamışken Konak'ta herkes ve her şey birbirine girmiştir! Sabah yatağında Seher'i bulan Demir, bu şoku atlamadan bir de görüldüklerini farkeder! Asla aralarında bir şey geçmediğini söylese de, geceyi hatırlamıyor olması Demir'i zorlamaktadır. Üstelik Ercüment de zehirli bir sarmaşık gibi Konak'taki herkesi kendisine bulaştırmanın bir yolunu aramaktadır! Zülayha, Gülten'e kendini affettirmenin yolunu ararken, Seher de Saniye'nin hala bir planı olduğuna herkesi inandırmaya çalışır. Hünkar, bağ evinde olanları öğrenince, ne yapacağını bilemez. Olan biten bir tek Seher'i mutlu ediyor görünmektedir. Ercüment, hem Gülten'e hem Seher'e yakınlaşmaya çalışır. En sonunda amacına ulaşır da! Muhtarın oğlunun düğünü, Hünkar ve Fekeli'yi tüm Çukurova'nın önünde yan yana getirir. Demir yaşananlardan deliye dönmüşken bir de annesini Fekeli ile yan yana görünce şok geçirir. Ercüment'in hain planları ise ortaya çıkmak üzeredir! Tüm bu olan biten içinde aşk Gülten'in kapısını çalacaktır ama hayat önce başına bir bela yollamak üzeredir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Aşkı için öldürmeyi göze almış “Yılmaz ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden “Züleyha'nın hikayesi var “Bir zamanlar Çukurova'da. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir “Hünkar'ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan “Demir'de!

Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi, zengin bir oyuncu kadrosuyla seyircinin karşısına çıkacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

HÜNKAR YAMAN (VAHİDE PERÇİN)

Çukurova'nın en büyük beylerinden biri olan Demir Yaman'ın annesi. Adı gibi hükümran, adı gibi kararlı, dirayetli bir kadın. Oğlu Demir'in sahip olduğu toprakların hanım ağası, ırgatların büyükhanımı. Hünkar Yaman için Demir'den ve Demir'in itibarından daha değerli hiçbir şey yok. Tek dileği soylarının sürmesi ve oğlunun sahip olduğu bu toprakların ileride emin ellere geçmesi. Ama bir gün oğlunun itibarının sarsılmak üzere olduğunu anlar ve çok tehlikeli bir oyun kurar.

YILMAZ AKKAYA (UĞUR GÜNEŞ)

İstanbul'un yakışıklı, mütevazı ve iyi yürekli çocuğu, çalışkan bir aşık. Parada pulda şanda şerefte gözü yok. Hayatta en büyük dileği canından çok sevdiği Züleyha'sıyla evlenip mutlu bir yuva kurmak. Ama bir gün hayattan yediği bir darbe ile geleceği de hayalleri de tümüyle değişir. Sevdiği için elini kana bulayan Yılmaz'ın içine düştüğü kaçak hayatı onu hiç beklemediği yollara sürükler. Aşkı için her şeyi göze alan Yılmaz kaderine hükmedebilecek mi?

DEMİR YAMAN (MURAT ÜNALMIŞ)

Büyük bir servetin sahibi. Çukurova'nın en büyüğü, bu bereketli toprakların tek hükümdarı olmayı hedefleyen, bunun için her şeyi yapabilecek kadar hırslı, gözü kara bir adam. Ama babasından kalan bu uçsuz bucaksız toprakları günü gelince miras bırakacağı bir evladı yok. Demir, Züleyha'ya görür görmez aşık olur. Aşk Çukurova'nın bu yakışıklı ve hırslı beyini değiştirebilecek mi? Demir Yaman aşkı ve toprakları için gözünü ne kadar karartacak?

ZÜLEYHA (HİLAL ALTINBİLEK)

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın en büyük hayali Yılmaz'la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha'nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha'nın tek çaresi Yılmaz'la birlikte Adana'ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha'yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda bırakacaktır.

Sabahattin (Turgay Aydın)

Şermin'in kocası. Dahiliye doktoru. İyi ve dürüst bir adam. Şermin'le severek evlenmiş ama kısa sürede pişman olmuş. Kızı Betül'ün hatırına bunca yıl evli kalmış. Yamanların parası ve itibarı onun umurunda bile değil. Bu nedenle aklındakileri söylemekten hiçbir zaman çekinmiyor. Ne pahasına olursa olsun Şermin'den boşanmak istiyor.