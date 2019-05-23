Bir Zamanlar Çukurova 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 34. son bölüm herkes şoke olacak!

Bir Zamanlar Çukurova 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 34. son bölümde herkes şoke olacak. Perşembe günlerinin en çok izlenen dizisi ATV'de ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova 34. son bölümüyle reyting sonuçlarında AB, Total ve ABC1'de yine birinci sırada yer alacağa benziyor. Son bölümde Seher, Hünkar ve Demir'e bebeğin Gaffur'dan olduğunu itiraf ediyor. Bu arada Hünkar, Seher ve Gaffur ile buluşurken Saniye de her şeyi öğreniyor. Saniye, Seher'e saldırıyor. Gaffur ne kadar inkar etse de kimseyi inandıramıyor. Müjgan ve Yılmaz, Fekeli'nin evinde yaşama kararı alır. Eve gelecek olan yeni gelin için hazırlıklar yapılmaya başlanmıştır. Odanın duvarları boyanırken yatağın altında Züleyha'nın mektubu ortaya çıkar. Hemen peşi sıra Züleyha kendini iyi hissetmez ve hastaneye kaldırılır. Züleyha'nın neden fenalaştığını öğrenenler haber karşısında şoke olur. İşte Bir Zamanlar Çukurova 35. yeni bölüm fragmanı ve Bir Zamanlar Çukurova 34. son bölümü haberimizde sizlerle...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 35. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 33. BÖLÜM ÖZETİ

Bir Zamanlar Çukurova son bölümde; Çukurova'da yine silahlar patladı. Üstelik tam barış ilan edip silahlar bırakılmışken Yılmaz bir kez daha namlunun hedefindeydi. Demir'in hediye ettiği silahla, Yılmaz'ı vuran Ercüment, Gülten'i de ortadan kaldırmak için harekete geçti. Ancak olayın tek görgü tanığı o değildi. Hünkar ve Fekeli de birbirlerinden habersiz olaya şahit olmuşlardı. Patlayan silah arkasından birçok karmaşık olayı getirdi. Dışarıda patlayan silah bir yana konağın içinde de adeta saatli bomba gibi olan Seher, Demir'den hamile olduğunu söyler.

Tüm olanları sakladıkları Züleyha, oğlunu görmeye gidemeyince neler yapacak? Yılmaz tekrar hastaneye nişanlısının önüne ameliyata mı götürülecek yoksa olayların üstüne örtebilecek mi? Demir ve Yılmaz'ı ilk kez bu kadar aynı safta bir araya getiren olay, Hünkar ve Fekeli arasındaki dengeyi de etkileyecek mi?

Dışarda patlayan silah bir yana konağın içinde de adeta saatli bir bomba olarak dolaşan Seher vardır! Bombayı da tam bu olayların ortasında patlatır ve "Demir'den hamile" olduğunu söyler! Hünkar, şimdi ne yapacak? Oğluna büyük sırrını söyleyecek mi yoksa Seher'den kurtulmanın bir yolunu mu bulacak?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİ KONUSU

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Çukurova’nın en büyük ailelerinden Aladağların hikâyesi anlatılacaktır. Hünkâr Aladağ kocası öldükten sonra çiftliği ve malları tek başına idare etmiştir. Hünkâr hanımın tek oğlu ise Demir’dir. Demir hâkimiyeti seven bir adamdır ve annesinden işleri devralmak ister; ancak tam bu sırada Demir Züleyha adında bir işçi kıza âşık olur. Züleyha’yı kadını yapmak isteyen Demir Züleyha’nın başka bir adama âşık âşık olduğunu öğrenir. Züleyha ve abisi Yılmaz işçi olarak geldikleri bu bölgede çalışmaya başlar; ancak onlar bir zalimden kaçıp gelmiş ve burada dikkat çekmemek için kardeşiz demişlerdir; aslında Züleyha abisi olarak tanıttığı Demir’e Demir’de Züleyha’ya ölümüne sevdalıdır. Demir Züleyha’yı elde etmek için zorlarken Yılmaz Demir’i öldürmek ve ondan kurtulmak ister ancak bunu başaramaz. Züleyha istemese de Hünkâr onu sevdiği adamı öldürtmekle tehdit eder ve Züleyha sevdiği adam yaşasın diye Demir ile evlenmeyi kabul eder.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

VAHİDE GÖRDÜM PERÇİN (HÜNKÂR)

Vahide Gördüm Perçin 1965 İzmir doğumludur ve 53 yaşındadır. Dokuz Eylül Üniversitesi mezunudur. Altan Gördüm ile boşanmış ancak yeniden evlenmiştir. Vahide Perçin 2003’te Bir İstanbul Masalı dizisinde Suzan Kozan karakteri ile ilk televizyon deneyimini yaşadı ve tanındı. Sonra ki yıllarda Adını Feriha Koydum dizisinde Zehra Yılmaz, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakterini kısa bir süre canlandırmıştı. Asıl büyük çıkışı ilse 2016 yılında Anne dizisi ile yapmıştır.

Hünkâr güçlü bir kadındır. Kudretidir; meşhur Aladağ Çiftliği’nin sahibidir. Hünkâr ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmıştır. Gücü ve vicdanı arasında zor kararlar alması gerekecektir. Oğlunun ve ailesinin itibarını korumak için sevenleri ayırmak zorunda kalacak. Oğlunu evlendirmek ve erkek torun sahibi olmak onun için çok önemlidir.

MURAT ÜNALMIŞ(BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DEMİR)

Murat Ünalmış 1981 Kayseri doğumludur ve 37 yaşındadır. 2011 de Birce Akalay ile evlenmiş ama kısa sürmüştür. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü’nde basketbol oynamıştır. Murat Ünalmış Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’ mezunudur sonra Akademi İstanbul’da oyunculuk eğitimi almıştır. Son olarak Deli Gönül Mehmet Kadir Hoca’ya Sevda Kuşun Kanadında dizisinde Arif Ünlü’ye Seddülbahir 32 Saat dizisinde ise Mahmut Sabriye hayat vermiştir.

Demir Aladağ Çiftliği’nin sahibi Hünkâr’ın oğludur. Çiftliğin varisidir. Annesinin yardımcısıdır çiftlikte annesinden hakimiyetri almak ve kendi imparatorluğunu kurmak ister. Uçmayı çok seven Demir her şeye hâkim olmayı çok sever. Demir âşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze almıştır. Züleyha’ya ilk görüşte âşık olur ve ona saplantılı şekilde bağlanır.

UĞUR GÜNEŞ(BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YILMAZ)

Uğur Güneş Diriliş Ertuğrul dizisinin Ataşlı oğlanı Tuğtekindir; olmadı İsimsizler dizisinin Kaymakam Fatihidir. Son yıllarda başarısını ispatlamış aranan bir başroldür. 1987 Ankara doğumlu genç oyuncu sadece 31 yaşındadır. Urfalıyam Ezelden dizisinde canlandırdığı Çetin karakteri ile ilk olarak tanınmıştır. Ankara Üniversitesi mezunudur başarılı bir öğrencilik dönemi geçirmiştir.

Yılmaz; Züleyha’ya delicesine aşık olan bir adamdır. Yılmaz sanayide çalışmaktadır. Bir ustasından başka kimsesi yoktur. Yılmaz sevdiği kadını korumak için Züleyha’nın namusuna göz diken adamı öldürür ve katil olur. Yılmaz ve Züleyha İstanbul’dan kaçar ve Adana’ya yerleşir. Adana’da Yamanların konağını amele olarak girerler ama Yılmaz kaçak olduğu için sözlüyüz diyememiştir kardeşi demiştir. Demir bey ise Züleyha ve Yılmaz aşkını fark etmiş ve onları ayırmak için elinden geleni yapmıştır. Yılmaz ve Demir Züleyha için büyük bir mücadeleye girişmiştir.

HİLAL ALTINBİLEK(BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ZÜLEYHA YAMAN)

Hilal Altınbilek Karagül dizisinde Özlem karakterine hayat vererek hayatımıza dahil olmuş güzel oyuncudur. Son olarak yine Avşar filmin çektiği Çocuklara Dokunma filminde rol almıştır. İdo Tatlıses ile bir aşk yaşamış ve uzun süre magazin gündemlerini meşgul etmiştir. 1991 yılında İzmir’de doğmuş ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Züleyha kimsesi olmayan Anne babası ölmüş güzel bir kızıdır. Züleyha’nın kumarbaz ve şerefsiz bir abisi vardır o da üvey abisidir. Züleyha kendisi gibi fakir olan Yılmaz’a tutulmuş ve ona güvenmiştir. Züleyha bir gün ya Yılmaz ölür ya da Demir ile evlenirsin tehdidi ile karşılaşır ve sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapsetmek zorunda kalır.