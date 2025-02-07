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“Bir Zamanlar İstanbul” 90'lara açılan zaman tüneli

Bir Zamanlar İstanbul dizisi için geri sayım başladı… Bir Zamanlar İstanbul bu akşam (7 Şubat 2025) ilk bölümüyle ekranda…

HABER MERKEZİ7 Şubat 2025 Cuma 10:36 - Güncelleme:
“Bir Zamanlar İstanbul” 90'lara açılan zaman tüneli
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TRT 1'in iddialı dizisi Bir Zamanlar İstanbul, bu akşam (7 Şubat 2025) izleyicisiyle buluşuyor. "Bir Zamanlar İstanbul" dizisi için Riva'daki 50 bin metrekarelik arazide 90'lı yılların İstanbul'u caddeleri ve sokaklarıyla baştan kuruldu. 150 kişilik sanat ekibinin yaklaşık bir yıl çalıştığı projede 30'dan fazla ev ve apartman/bina döneme uygun olarak yeniden inşa edildi. Yine plato içerisinde tarihi Vezir Hanı 20 dükkanıyla baştan başa inşa edildi.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL'UN GARAJI: 100 ARABA MODİFİYE EDİLDİ

90'ların özlenen arabalarını izleyiciyle buluşturacak olan dizi için 100 araba modifiye edildi. Dizinin yayınlanan fragmanlarında da dikkat çeken araçlar arasında dönemin İETT otobüsleri de bulunuyor. Genç kuşağın başarılı temsilcileri Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerini paylaşacağı dizi sürükleyici hikâyesinin yanı sıra 90'lı yılları birebir izleyiciyle buluşturan mekânları, otomobilleri ve dekorlarıyla da dikkat çekecek.

90'LI YILLARIN İKONİK MEKANLARI İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR

"Bir Zamanlar İstanbul" dizisinin ana mekanlarından olan ve aslı İstanbul'da bulunan 400 yıllık tarihi hanları örnek alınarak inşaa edilen Vezir Han içindeki 20 dükkan ile birlikte baştan başa inşa edildi. Vezirhan dışında dizi için 1990'lı yılların İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, dönemin radyosu, tekstil atölyeleri ve dükkanları gibi mekanlarda inşa edildi. Dizi'de ayrıca tarihi İstanbul Ünüversitesi yerleşkesi başta olmak üzere İstanbul'un birçok tarihi binası, villaları ve mekanları da kullanıldı. 150 kişilik sanat ekibi, 90'ları yeniden inşa etmek için binlerce eşya , mobilya ve aksesuar imal etti. Yaklaşık bir yıl süren çalışmanın sonunda İstanbul Riva'da bulunan arazide dizi için 90'ları birebir yansıtan ve hikayeyi destekleyen devasa bir kent kurulmuş oldu.

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