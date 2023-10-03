İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2023 Salı / 19 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5057
  • EURO
    28,8696
  • ALTIN
    1615.44
  • BIST100
    8555.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Birgün Gazetesi'nden operasyon gazeteciliği
Medya

Birgün Gazetesi'nden operasyon gazeteciliği

Birgün Gazetesi, Maliye Bakanlığı'na basın danışmanı üzerinden algı operasyonu girişiminde bulundu. Bakan Şimşek'in danışmanı Sibel Tokgöz iddiaları yalanlarken dava açacağını ifade etti.

3 Ekim 2023 Salı 11:01 - Güncelleme:
Birgün Gazetesi'nden operasyon gazeteciliği
ABONE OL

Birgün Gazetesi, yeni ekonomi politikaları ile yurt içi ve dışındaki yatırımcının beğenisini toplayan Maliye Bakanlığı'na, basın danışmanı üzerinden operasyon çekmeye kalktı. Gazete, Bakan Mehmet Şimşek'in danışmanı Sibel Tokgöz'ün aylık gelirinin 200 bin TL olduğunu iddia etti. Tokgöz iddiaları yalanladı.

Birgün Gazetesi'nde İsmail Arı imzasıyla yayınlanan haberde, "Ülkeyi ekonomik krizden çıkaracağı iddia edilen Maliye Bakanı AKP'li Mehmet Şimşek'in Basın Danışmanı Sibel Tokgöz'ün bile çift maaşlı olduğu ortaya çıktı. Tokgöz'ün aylık gelirinin 200 bin TL olduğu tahmin ediliyor" denildi. Tokgöz, sosyal medya hesabı üzerinden yalanlama yayınladı.

Tokgöz "Birgün gazetesi İsmail Arı yine dürüst bir gazetecilik yapamadın. Pazar günü aradın benimle ilgili sorular sordun; 10 dakikalık telefon görüşmemizde net bir şekilde böyle bir rakam kesinlikle doğru değil, hatta mümkün değil, imkansız, dediğim halde bilinçli olarak, çarpıtarak, tahmin ediliyor diyerek yanlışı ısrarla yazmışsın" dedi. Daha önce de yapılan haberden dolayı "ağır bir şekilde yalanlandığına" dikkat çeken Tokgöz, "Yazdığın rakam kadar da şahsına manevi tazminat davası açacağım" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.