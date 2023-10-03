Birgün Gazetesi'nden operasyon gazeteciliği

Birgün Gazetesi, yeni ekonomi politikaları ile yurt içi ve dışındaki yatırımcının beğenisini toplayan Maliye Bakanlığı'na, basın danışmanı üzerinden operasyon çekmeye kalktı. Gazete, Bakan Mehmet Şimşek'in danışmanı Sibel Tokgöz'ün aylık gelirinin 200 bin TL olduğunu iddia etti. Tokgöz iddiaları yalanladı.

Birgün Gazetesi'nde İsmail Arı imzasıyla yayınlanan haberde, "Ülkeyi ekonomik krizden çıkaracağı iddia edilen Maliye Bakanı AKP'li Mehmet Şimşek'in Basın Danışmanı Sibel Tokgöz'ün bile çift maaşlı olduğu ortaya çıktı. Tokgöz'ün aylık gelirinin 200 bin TL olduğu tahmin ediliyor" denildi. Tokgöz, sosyal medya hesabı üzerinden yalanlama yayınladı.

Tokgöz "Birgün gazetesi İsmail Arı yine dürüst bir gazetecilik yapamadın. Pazar günü aradın benimle ilgili sorular sordun; 10 dakikalık telefon görüşmemizde net bir şekilde böyle bir rakam kesinlikle doğru değil, hatta mümkün değil, imkansız, dediğim halde bilinçli olarak, çarpıtarak, tahmin ediliyor diyerek yanlışı ısrarla yazmışsın" dedi. Daha önce de yapılan haberden dolayı "ağır bir şekilde yalanlandığına" dikkat çeken Tokgöz, "Yazdığın rakam kadar da şahsına manevi tazminat davası açacağım" diye konuştu.