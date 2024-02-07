BirGün teröristlere kalkan oldu! Skandal ifadeler

Çağlayan Adliyesi'ne dün öğle saatlerinde terör saldırısı girişiminde bulunuldu. Saldırıyı gerçekleştiren teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç etkisiz hale getirilirken, kaçan teröristlerden biri de yaralı olarak yakalandı.

Hain saldırıda yaralanan ve hastaneye kaldırılan Dilfiraz K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan incelemelerin ardından saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin DHKP-C üyesi olduklarını açıkladı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam ediyor.

BİRGÜN'DEN SKANDAL İFADELER: TERÖRİSTLERE KALKAN OLDULAR

Sabah'ın haberine göre, Kendini sol medya olarak tanımlayan BirGün Gazetesi ise haberlerinde "terör örgütü PKK" ifadelerini kullanmayarak resmen eli kanlı örgüte kalkan oldu.

Haberlerde saldırının terör örgütü DHKP-C tarafından gerçekleştirildiğine yer verilmedi. Sadece, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımındaki "DHKP-C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına rağmen olayla ilgili yapılan diğer haberlerde de saldırıyı terör örgütü DHKP-C üyelerinin düzenlediğine dair bir ifade yer almadı.

TERÖRİST DEĞİL 'KİŞİ'!

BirGün'de yer alan başka bir haberde de, "DHKP-C'nin düzenlediği ifade edilen" denilerek örgütü aklamaya devam ettiler.

Öte yandan, Birgün Gazetesi'nin Çağlayan Adalet Sarayı'na saldırı gerçekleştiren DHKP-C'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'a kucak açan haberler yayınladığı ortaya çıktı. Ayrıca Birgün Gazetesi'nin terör örgütünün ajansı olarak bilinen ANF'ye abone olduğu belirlendi.

"ŞEHİT" KELİMESİ RAHATSIZ EDİYOR

BirGün Gazetesi'nin skandalları bununla sınır değil. Pençe Kilit bölgesinde üst bölgesine girmeye sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit olmuştu. Birgün'de yer alan haberde bakanlığın ifadeleri dışında "şehit" kelimesine yer verilmediği, bunun yerine "Irak'ın kuzeyinde 12 askerin hayatını kaybettiği çatışmalarda..." ifadesi kullanıldı.

Yine aynı haberde, "terör örgütü PKK" ifadesi kullanılmadı ve "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile PKK arasındaki çatışmalar devam ediyor" denildi.