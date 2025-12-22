24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Sinema Genel Müdürü Birol Güven oldu.

"BİZİM SİNEMA STARIMIZ YOK"

'Sinema endüstrisi ve müşteri ilişkisini ikiye ayıralım. Sinema sanatı ve sinema sever diyebiliriz. Endüstri konusunda güçlü filmlerimizin sayısı az. Yan Yana filmi iyi gidiyor. Uzun süredir bu kadar izlenen bir film yapılmamıştı. Yılda 1 milyonu aşan üç film yaptık. Eskiden böyle değildi. Biz covid döneminde yaşadığımız sıkıntıyı aşamadık. Sinema sektörü bitti derken Yan Yana filmi bu tabuyu yıktı. Şuan da 2,5 milyonu aştı. Sinema izlemeye yönelmememizin çok önemli bir nedeni var bence. Dizi sektörü. Bizim sinema starımız yok. Beyaz perde starımız çok az. Biz Türkan Şoray'ı sadece beyaz perde de görebilirdik. Bilet alıp sinemaya gitmemiz gerekirdi. Dünyanın her yerinde çok bilinen ve tanınan starlarımız var. Ama hepsinin dizisi var. Çarşamba günü evden bilet almadan izleyebildiğimiz starlar var. Yan Yana filminde oyuncularımız biraz özlediğimiz oyuncular olabilir. Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit gibi oyuncularımız sinema starlarıdır. Bence Şafak Sezer'de sinema starıdır. Bu insanları beyaz perdede görüyoruz. Televizyon endüstrisi o kadar güçlü ki. Müthiş bir dünya pazarı var.'

"ÖLÜMÜ İSTER İSTEMEZ İNSAN DÜŞÜNÜYOR"

Devlet olabilecek her şeye hazırlıklı. Ölümü ister istemez insan düşünüyor. Ölümü düşünmek insanı çok geliştiriyor. Biz modern hayatta ölümü unutarak yaşamak istiyoruz; bu çok doğru bir şey değil. Birisi öldüğünde geride kalanlar hazırlıksız yakalanıyor. Mandıra Filozofu filminde ölümü anlatmak için yola çıkmıştım. Orada bir hesap var. insan kendi yazdığından etkilenir mi? Ben etkilendim. Gerçekleştiremediğim bir proje oldu. Onun adı da Ölüm Koçu'ydu.

"HİND RAJAB'İN SESİ" VİZYONDA!'

Hind Rajab Tunus'lu bir yönetmenin filmi. Biz o filmi Türkiye'ye getirmek için biraz uğraştık. İKSV Film'de gösterildi daha sonra Boğaziçi Film Festivali'nde gösterildi. Bir film dağıtımcımız Türkiye'ye getirdi. Çok ilginç ve etkileyici bir film. Mutlaka seyircilerimiz izlemeli. Türkiye'de 100 salonda. Bir uyarıda bulunmak isterim. Sinemaya eğlenmek amacıyla gireriz, keyifli bir an geçirmek isteyenler gitmesinler. Bir sanat eseri ama keyif kaçıracak, sizi biraz sarsacak bir film. Duyguları control etmek zor. 6 yaşında bir çocupğumuz var. Arabanın içinden Filistin Kızılay'ını arıyor ve yardım istiyor. O sesler gerçek. Kızın gerçek sesleri üzerine inşa edilmiş bir film. İlk defa Venedik Film Festivali'nde seyirciyle buluşuyor. Juri büyük ödülü dahil 9 ödül alıyor. Golden Globe adaylığı var. Oscar Ödülü'nde son 15'e kaldı. Büyük ihtimalle ödülü alır. Çok ünlü ortakları ve destekçileri var.