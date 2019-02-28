Bizim Hikaye 60.yeni bölüm fragmanı! Bizim Hikaye 59. Yeni bölüm tüm dengeler değişecek - İzle

Bizim Hikaye 60.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bizim Hikaye Fox Tv nin en çok sevilen dizisi izleyiciyi 59.son bölümde de ekranlara kilitlemeyi başarmıştı. İzleyici 59 .son Bölümden sonra 60.yeni bölüm de neler yaşanacağını merak ediyorlar. Tufan’ın kahvesine yapılan baskın tüm dengeleri değiştirecektir. Filiz’i sürpriz bir gelişme beklerken Savaş ise bir çıkmazın içinde. Nihal cephesinde kurulan büyük tuzak, işleri geriye dönüşü olmayan bir noktaya getirmeyi başaracaktır. Peki Bizim Hikaye nin 60.yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak. Bizim Hikaye tüm bölümleri milyonlar tarafından merakla beklenen 59.son bölümü ile 60.yeni bölüm fragmanının tüm detay kısımlarını sizler için bu haberimizde derledik.

BİZİM HİKAYE 59.BÖLÜM ÖZETİ

Bizim Hikaye 59.yeni bölümünde; Tufan’ın kahvesine yapılan baskın tüm dengeleri kökünden sarsar. Barış artık daha fazla köşeye sıkışmış haldedir ve etrafındaki çember giderek daralmaktadır. Filiz, Barış’ın yokluğunda bir yandan ekonomik sorunlarla baş etmeye çalışırken, bir yandan da Rahmet’in geleceğini kurtarmaya çalışmaktadır. Filiz’in bu uğurda verdiği savaş Rahmet’le giderek aralarının açılmasına neden olur ve Deniz tüm Elibol’ların gündemini işgal etmeye başlar. Diğer yandan Fikri de Necibe’de aradığını bulamayınca, çocuklarla birlikte Hikmet’in dedesinden alacakları mirasın peşine düşer. Filiz açısından tam her şey yoluna girerken Nihal cephesinde kurulan büyük tuzak, işleri geriye dönüşü olmayan bir noktaya getirmeyi başaracaktır.

BİZİM HİKAYE 58.SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Bizim Hikaye 58.son bölümünde; Minibol’ların hastalığının kara bulutları Filiz’in hamile olduğunun öğrenilmesiyle dağılır. Elibol’lar için yeni dönem yeni bebekle başlamak üzeredir ancak bir bebeğin sorumluluğu Filiz’in aşırı kaygılara boğulmasına neden olur. Barış ise hamile karısını avutmak için hemen yanı başında sabır taşlarını aşındırmak zorundadır artık. Tüm bunlar olurken Barış’ın oğluna duyduğu hasret yüzünden işlerin sarpa sarması da gecikmez. Nihal’in duydukları onu hiç aklında olmayan yeni oyunlara sokarken, Tufan'ın hırslarına yenik düşerek verdiği yanlış bir karar kendisiyle birlikte Barış’ın da başını yakmak üzeredir

BİZİM HİKAYE DİZİ KONUSU

Baba Fikret’in (Reha Özcan) sorumsuzluğu sebebiyle, çocukların en büyüğü Filiz (Hazal Kaya) ise kardeşlerini bir şekilde okutma ve geçindirme derdinde. Filiz, sorumlulukları kendinden büyük bir genç kızken, birden hayatına yakışıklı ve karizmatik Barış (Burak Deniz) girecek. Hem Filiz’in kalbini kazanıp, hem ailenin bir parçası olabilmek için elinden geleni yapacaktır. Aile zaman zaman komik, çoğu zamansa yürekleri sızlatan olaylar yaşayacak. Her ne olursa olsun her türlü zorluğun üstesinden gelecek bu ailenin hikayesi için şimdiden nefesler tutuldu.

Filiz bütün hayatını kardeşlerine adamış, en yakın arkadaşı ve komşusu Tülay’la dertleşen, günü birlik işlerden para kazanmaya çalışan, sorumlulukları kendinden büyük bir genç kızken birden hayatına yakışıklı ve karizmatik Barış girer. Bir anda çıkıp gelen bu esrarengiz genç adam, hem Filiz’in kalbini kazanıp hem de ailenin bir parçası olabilmek için elinden geleni yapacaktır. Filiz’e ilk gördüğü anda aşık olan Barış onu etkileyebilmek için çabalarken, Filiz zorlu hayatında aşka yer olmadığını düşünür ve Barış’a karşı hissettiklerini inkar etmeye çalışır.

Senelerdir Filiz’e aşık olan polis Memuru Cengiz’in korumacı tavrı da eklenince işler Barış’ın sandığı kadar kolay ilerlemez. Üstüne üstlük Barış’ın gizlediği kimliği ve esrarengiz yaşantısı da ilişkileri için bir tehlike oluşturur.

Hayatını sadece içmeye ve kolay yoldan para kazanmaya adamış babaları Fikri’ye rağmen birbirlerine tutunup mutlu olmaya çalışan 6 kardeş ve Filiz’e aşık Barış’ın kesişen yolları herkesi yeni hikayelere götürecektir.