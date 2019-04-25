Bizim Hikâye 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bizim Hikaye 67. Son bölüm Barış ve Filiz boşanıyor mu?

Bizim Hikaye’nin 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bizim Hikaye’nin yeni bölümünde gerilim tırmanıyor. Bizim Hikaye’nin son bölümünde Filiz’in tavırlarını anlayamayan Barış ““Ne yapıyorsun sen? Delirdin mi, kafayı mı yedin sen? Niye bakmıyorsun yüzüme?” diyor. Filiz ise “Senin bakılacak yüzün mü var?” diyerek umursamaz. İyice sinirlenen Burak olayı çözüme kavuşturmak ister ve “Derdin neyse söyle, çözelim. Bu saçma sapan hareketlerden bıktım ben senin.” der. Bir sonuca varamayan Burak Filiz’e “Çıkıyoruz gidiyoruz buradan. Güzel bir ev tutuyoruz. Kardeşlerini de yanımıza alıyoruz.” derken Filiz dolaptan Burak’ın çantasını çıkarır ve yatağa atar. Al eşyalarını nerede kalıyorsan kal. Neslihan’la mı takıyorsun? Kimle takılıyorsan git takıl rahat rahat. Uzak dur benden” diyor. Dizinin takipçilerinin aklına “Barış ve Filiz boşanacak mı?” sorusu geliyor. İşte Bizim Hikâye 68. yeni bölüm fragmanı ve 67. Son bölüm özeti…

BİZİM HİKÂYE 68. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

FOX’un sevilen dizisi Bizim Hikaye’nin 68. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

BİZİM HİKÂYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 67. BÖLÜM ÖZETİ

Paraları kaybeden Elibollar eski hayatlarına geri dönmüşlerdir ancak Minibolların babalarına olan kırgınlıkları bir türlü hafiflemez ve avuntuyu amcaları Zihni’de bulurlar. Zihni de çocukları oyalamak için okul kermesinde onlara yardım etmeyi kabul eder ancak Fikri Elibol’un çocuklarıyla ilgili bambaşka planları vardır. Tufan, Tülay’ın kendisine boşanma davası açtığını öğrenmesiyle kendi derdine düşünce, kendi kırgınlıklarıyla nasıl başa çıkacaklarını bilemeyen Filiz’le Barış'ın arasındaki gerginlik de giderek büyür. Her ikisinin de geri adım atma çabası diğerinin yanlış anlamasına neden olur, Çiçek’le Ferda’nın da hastaneden taburcu olmasıyla nerede kalacakları ve onlara kimin bakacağı bile karı koca arasında sorun olmaya başlar. Sonunda Rahmet’le Deniz’in gördükleri Filiz için her şeyin sonu olur.

BİZİM HİKÂYE KONUSU

Şehrin yoksul semtlerinden birinde yaşam mücadelesi veren bir aile ve o ailenin adeta annesi haline gelmiş en büyük çocuğu Filiz’le başlar hikayemiz… Anneleri terk edip gittiğinden beri 5 küçük kardeşine bakan Filiz, alkolik babaları Fikri’ye rağmen ailesine sahip çıkar ve şikayet etmeden hayata sıkı sıkı tutunur. Filiz gibi kardeşleri de asla kasvete kapılmayan, başlarının çaresine bakmayı öğrenmiş, güçlü ve dik duran çocuklardır;

Filiz’in bir küçüğü üstün zekalı Rahmet, onun bir küçüğü, şimdiden zorlu bir yasak aşk yaşayan Hikmet, onun bir küçüğü vicdanlı ve duygusal Kiraz, onun küçüğü Fikret ve en küçükleri 1.5 yaşındaki İsmet.

Filiz bütün hayatını kardeşlerine adamış, en yakın arkadaşı ve komşusu Tülay’la dertleşen, günü birlik işlerden para kazanmaya çalışan, sorumlulukları kendinden büyük bir genç kızken birden hayatına yakışıklı ve karizmatik Barış girer. Bir anda çıkıp gelen bu esrarengiz genç adam, hem Filiz’in kalbini kazanıp hem de ailenin bir parçası olabilmek için elinden geleni yapacaktır.

Filiz’e ilk gördüğü anda aşık olan Barış onu etkileyebilmek için çabalarken, Filiz zorlu hayatında aşka yer olmadığını düşünür ve Barış’a karşı hissettiklerini inkar etmeye çalışır.

Senelerdir Filiz’e aşık olan polis Memuru Cemil’in korumacı tavrı da eklenince işler Barış’ın sandığı kadar kolay ilerlemez. Üstüne üstlük Barış’ın gizlediği kimliği ve esrarengiz yaşantısı da ilişkileri için bir tehlike oluşturur.

Hayatını sadece içmeye ve kolay yoldan para kazanmaya adamış babaları Fikri’ye rağmen birbirlerine tutunup mutlu olmaya çalışan 6 kardeş ve Filiz’e aşık Barış’ın kesişen yolları herkesi yeni hikayelere götürecektir.

BİZİM HİKÂYE OYUNCULARI

Hazal Kaya (Filiz)

Filiz evin güzeller güzeli, bahtsız en büyük kızıdır. Kardeşlerine annelik edebilmek için liseden sonra okumamış, evin maddi yükünü, kardeşlerinin bakımını ve sorumluluğunu üstlenmiştir.

Gururlu ve dik başlıdır. Kardeşlerini bir anne gibi sahiplenmiştir ve onların eğitimiyle yakından ilgilenir, hata yapmalarına fırsat vermez, tavizsiz ve serttir. En büyük korkusu ailesinin dağılması, kardeşlerinin okulu bırakması ve devlet tarafından alınıp çocuk yetiştirme yurtlarına verilmesidir.

Ailesini bir arada tutabilmek için babası Fikri’nin her türlü hırtlığına katlanmak, yer yer ona bile anne olmak zorunda kalır.

Hazal Kaya kimdir?

1 Ekim 1990'da İstanbul'te doğan Hazal Kaya İstanbul İtalyan Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir.

Sanatın çeşitli alanlarıyla küçük yaşlarda ilgilenmeye başlayan Hazal Kaya lise eğitim hayatına devam ederken Cola Turka’nın reklam yüzü oldu. 2006 yılında Acemi Cadı dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra, 2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı.

Ardından Kanal D'de yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i canlandırmıştır. İlk oynadığı film ise 2011 yılında gösterime giren Selçuk Aydemir’in yapımını üstlendiği Çalgı Çengi. Aynı zamanda Ekol Drama'da Ayla Algan'dan ders alan Kaya, sonra da Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi'nde Ümit Çırak'tan eğitim aldı.

2011 Show TV'de başladığı Adını Feriha Koydum adlı diziyle Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaştı.

Aynı sene içinde Ay Büyürken Uyuyamam adlı sinema filminde Hülya karakterini canlandırdı. Yine başrolünü Engin Altan Düzyatan ile paylaştığı Bu Son Olsun adlı sinema filminde de Lale karakterini canlandırdı. 2012-2013 sezonunda ATV'de yayınlanan Son Yaz-Balkanlar 1912 ile ekrana döndü. Bir süre sonra da yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı İtirazım Var filminde Zeynep Bulut karakterini canlandırdı. Dünya çapında, birçok kategoride 2014’ün en önemli isimlerini seçen ichaps’te sanatçılar kategorisinde Hazal Kaya uluslararası mükemmelik madalyası alarak "dünyanın en etkili isimleri" arasında yer aldı. 2015 yılında ise TV8'de yayınlanan, başrolünü Aras Bulut İynemli ile paylaştığı Maral: En Güzel Hikâyem dizisinde Maral Erdem karakterini canlandırdı. Geçen yıl, Onur Ünlü’nün yönetmenliğinde Kırık Kalpler Bankası filminde de yer aldı.

Hazal Kaya, Yapımcılığını MED Yapım’ın üstlendiği, Shameless uyarlaması "Bizim Hikâye" adlı dizi de Filiz karakteri ile ekranlara döndü. Türkçe'yle birlikte İngilizce, İtalyanca ve Almanca dillerini de konuşabiliyor.

Hazal Kaya’nın Oynadığı Diziler

Bizim Hikâye / Filiz / 2017

Maral / 2015

Son Aşk / 2013

A.Ş.K / Azra / 2013

Son Yaz Balkanlar / 2012

Adını Feriha Koydum / Feriha / 2011

Behzat Ç. / Berna / 2010-2013

Aşk-ı Memnu / Nihal / 2008-2010

Genco / Özge / 2007

Acemi Cadı / Pelin / 2006

Taşların Sırrı / Bengü / 2006

Sıla / Berrin / 2006

Hazal Kaya’nın Oynadığı Filmler

Kırık Kalpler Bankası / Aslım / 2015

İtirazım Var / Zeynep / 2014

Mavi Dalga / Arzu / 2013

Otostop / 2012

Bu Son Olsun / 2012

Çalgı Çengi / 2011

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm /2011

Ay Büyürken Uyuyamam / 2011

Burak Deniz (Barış)

Barış zeki, dik kafalı ve kendine güvenlidir. Filiz’in hayatına giren gizemli bir genç adamdır.

İlk bakışta sıradan bir araba hırsızı mı yoksa vale mi; zengin mi yoksul mu anlaşılmaz; çünkü Barış hayatının yakın bir döneminde büyük bir kırılma yaşamış ve kendisine yeni bir hayat kurmak zorunda kalmıştır.

Filiz’le karşılaşıp ona âşık olur, onun güçlü karakterinden etkilenir. Ancak yoksul dünyasında ailesine sahip çıkmaya çalışan ve ayakları yere sağlam basan bu genç kızın güvenini kazanması hiç de kolay değildir. Barış onun güvenini kazanabilmek için çok uğraşır, ancak söylemek zorunda kaldığı yalanlar onu köşeye sıkıştırır. Filiz’i kaybetme noktasına gelir.

Burak Deniz kimdir?

17 Subat 1991 Izmit doğumludur.

Oyunculuk kariyerine henuz 17 yaşındayken İzmit’te katıldığı bir oyunculuk atölyesi derslerinde cast directoru ve yetenek avcısı Gokce Doruk Erten tarafından keşfedilmesiyle başlamıştır.

İlk dizisi “Kolej Günlüğü” 2011 yılında yönetmen Feride Kaytan, hemen sonrasında “Sultan” 2012 yılında yönetmenleri Şengül Halat Atak / Azime Kanal. 2013 – 2014 yıllarında Kaçak dizisi yönetmenleri Volkan Kocatürk / Serkan Birinci , 2015 yılında “Medcezir” Yönetmen Ali Bilgin, “Tatlı Küçük Yalancılar” Yönetmen Cem Karcı, “Gecenin Kraliçesi” Yönetmen Durul Taylan / Yağmur Taylan, 2016 – 2017 yıllarında “Aşk Laftan Anlamaz” Bahadır İnce / Müge Uğurlar ile çalışma şansını elde etmiştir… Şu anda Barış karakterini canlandırdığı “Bizim Hikaye” dizisinde yönetmen Serdar Gözelekli ve supervizor Merve Girgin ile çalışmaktadır.

2017 yılında Altın kelebek ödüllerinde hem En İyi Erkek Oyuncu hem de En İyi Komedi & Romantik Dizi Erkek Oyuncu dallarında adaydır.

Burak Deniz'in Oynadığı Diziler

Bizim Hikâye / Barış / 2017

Aşk Laftan Anlamaz / Murat / 2016-2017

Gecenin Kraliçesi / Mert / 2015

Tatlı Küçük Yalancılar / Toprak / 2015

Medcezir / Aras / 2014

Kaçak / Burak / 2013

Sultan / Tarık / 2012

Kolej Günlüğü / Onur / 2011

Burak Deniz'in Oynadığı Filmler

Arada / 2017

Reha Özcan (Fikri)

6 çocuğun babasıdır ama pek babalık yaptığı söylenemez. Bütün sorumluluğu büyük kızı Filiz’in üzerine yıkmış, küçük hesaplarının peşinde kendi hayatını yaşamaktadır.

Çalışmamayı şiar edinmiştir.

Çocuklarını doğru düzgün tanımaz, neyi sevip neyi sevmediklerini bilmez, bilmek için de bir çaba sarf etmez. Sözünü sakınmayan, kavgacı ve çıkarcı bir adamdır. Başına gelen her olaydan optimum fayda sağlamaya bakar.

Pek seveni olmasa da, o kendinden öyle memnundur ki, değişmeyi aklına bile getirmez.

Reha Özcan Kimdir?

Reha Özcan, 5 Temmuz 1965 tarihinde Bingöl‘de doğmuştur. Aslen Boyabat’lıdır. Tam adı Ragıp Reha Özcan’dır. İlkokula Balıkesir’de gitti. Orta eğitimini, Kartal Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden 1987 yılında mezun oldu. Reha Özcan, Profesyonel tiyatro hayatına, 1987 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda başladı. 1990-1991 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu’na atandı. 1992-1993 sezonunda tayin olduğu Antalya’ya yerleşti ve meslek hayatına Antalya Devlet Tiyatrosu’nda devam etti. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi’nin Tiyatro kulübünde ve Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu’nda yönetmen olarak görev yaptı. 2010 – 2011 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu’na tayin oldu. Ekim 2016 ayında Devlet Tiyatrolarından emekli oldu. 2016 yılında Ferzan Özpetek‘in aynı ismi taşıyan kitabından uyarladığı “İstanbul Kırmızısı” adlı filminde yer aldı. 2017 yılında senaryosunu Müfit Can Saçıntı‘nın yazıp yönettiği “Yaşamak Güzel Şey” adlı sinema filminde Günay Karacaoğlu, Zihni Göktay, Yasemin Çonka, Recep Renan Bilek, Müfit Can Saçıntı ile beraber rol aldı.

Reha Özcan'ın Oynadığı Diziler

Bizim Hikâye / Fikri / 2017

Adı Efsane / Hasan / 2017

Gecenin Kraliçesi / 2015

Maral / Halis / 2015

Karadayı / Vehbi Duru / 2014

Fatih / 2013

Muhteşem Yüzyıl / Hüsrev Paşa / 2013

Suskunlar / Sait / 2012

Üsküdar’a Giderken / 2011

Kurtlar Vadisi Pusu / 2011

IV. Osman / Komiser Osman Toprak / 2009

Kollama / 2008

Dağlar Delisi / Porsuk / 2007

Naciye’yi Kim Sevmez / 2005

Reha Özcan'ın Oynadığı Filmler

Yaşamak Güzel Şey / 2017

İstanbul Kırmızısı / 2016

Sen Benim Herşeyimsin / 2016

Öyle ya da Böyle / Sadık / 2015

Çare-Sizlik / Hakim / 2014

Unutursam Fısılda / 2014

Buna Değer / 2014

Ölü ya da Diri /2013

Kor (Kısa Film) / 2013

Tepenin Ardı / Nusret / 2012

Yangın Var / 2011

Buhar (Kısa Film) / 2011

Bahtı Kara / Adnan / 2008