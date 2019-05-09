Bizim Hikâye 70. yeni bölüm fragmanı! Bizim Hikaye 69. Son bölümde evde herkes tehdit altındadır!

Bizim Hikaye’nin 70. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Bizim Hikaye’nin yeni bölümünde olaylar bitmiyor. Bizim Hikaye’nin son bölümünde Fikri ile yeni ev sahibi arasında bir tartışma yaşanır. Fikri evden çıkmaz istemezken “Gelmişsin bizim mahallemize, bize artistlik yapıyorsun. Ben adamı ne yaparım biliyor musun?” der. Karşı taraftan sert bir cevap gelen Fikri geri çekilir. Polise haber verilir ve polis gelir. Evi alan kişi polise “Yani hem evi bize sattılar hem de boşaltmıyorlar.” der. Rahmet eve dönerken üç kişi ile karşılaşır. Aralarında bir sürtüşme olur ve Rahmet dayak yer. Çocuklar da gündüz parkta oynarken kovulurlar ve Fikret dayak yer. Evde kalan herkes tehdit altındadır. Fakat çözümü yine Fikret bulur. Şimdi bizimkilerin önünde iki seçenek vardır: Fikri Elibol’u mu kaçıracaklar yoksa mahallenin elden gitmesine göz mü yumacaklar? Tabi sonunda Filiz ile Barış’ı en delirtecek yolu seçerler ve o yolun sonu Fikri için hiç de iyi bitmeyecektir. İşte Bizim Hikaye 70. Yeni bölüm fragmanı ve Bizim Hikaye 69. Son bölüm özeti haberimizin detaylarında…

BİZİM HİKÂYE 70. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

FOX’un sevilen dizisi Bizim Hikaye’nin 70. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

BİZİM HİKÂYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 69. BÖLÜM ÖZETİ

Filiz, Barış’ın masum olduğunu öğrendiğinde büyük haksızlık ettiğini anlar ama artık her şey için çok geçtir. Barış’ın kalbini alması o kadar da kolay olmayacaktır. Yine de elinden geleni yapmaya kararlı olan Filiz, tüm vaktini ve enerjisini kocasını geri kazanmaya harcar. Sonunda aralarındaki buzlar erir ve küçük bir kaçamak yapmaya karar verirler. Ancak olaylar gittikleri yerde de peşlerini bırakmayacaktır. Bu sırada ise mahallede kıyametler kopmaktadır. Çiçek, Cemil, Ferda, Tufan ve Minibollar Filiz’le Barış’ı rahatsız etmeden mahalleye çöken beladan kurtulmak için mücadele etmeye başlar ancak bu kez karşılarındaki insanlar oldukça çetin ceviz çıkmıştır ve onları kurtarabilecek tek kişi vardır: Fikri Elibol. Fakat Fikri’yle Ersin de, okulda yaptıkları dolandırıcılık yüzünden tutuklanınca işler iyice sarpa sarar. Şimdi bizimkilerin önünde iki seçenek vardır: Fikri Elibol’u mu kaçıracaklar yoksa mahallenin elden gitmesine göz mü yumacaklar? Tabi sonunda Filiz ile Barış’ı en delirtecek yolu seçerler ve o yolun sonu Fikri için hiç de iyi bitmeyecektir.

BİZİM HİKAYE KONUSU NEDİR?

5 kardeşine hem annelik hem babalık yapmaya çalışan Filiz, güne ödenmemiş fatura sürpriziyle başlar. Evin geçimi, faturalar derken işten işe koşturan Filiz'in en yakın arkadaşı Tülay'ın ısrarıyla komşularının kınasına gitmesi hayatında yeni bir sayfa açacaktır. O gece Filiz'in başına gelen kötü bir olay hayatına Barış'ın girmesine sebep olur. Bu olay sayesinde Barış ise bir süredir tekrar karşılaşmayı istediği kızın Filiz olduğunu öğrenir ve bu defa kızın hayatından geçip gitmesine izin vermez. Filiz'in hayatına dokunabilmek için elinden geleni yapmaya çalışsa da, Filiz'in kolay kolay buna izin vermeyeceği açıktır.

Eve destek olmak için ders veren Rahmet yeni öğrencisi Müjde’nin babasının hışmıyla karşılaşır ve kendini zor kurtarır. Kardeşi Hikmet ise yaşadığı imkansız aşkta şiirlerle teselli olmaya çalışmaktadır. Tüm yaptıklarına rağmen babasına kıyamayan Kiraz Filiz'e yardım etmeye çalışırken, Fikret ise tam tersine Filiz'in başına daha çok iş açar. Tek düşündüğü içmek olan Fikri içki parası bulabilmek için yaptığı sahtekarlıktan Barış'ın yardımlarıyla kurtulur. Üstelik Barış’ın Filiz’e yaptığı iyiliği paraya dönüştürmenin de yolunu bulacaktır

BİZİM HİKAYE OYUNCULARI

Hazal Kaya-Filiz

Filiz evin güzeller güzeli, bahtsız en büyük kızıdır. Kardeşlerine annelik edebilmek için liseden sonra okumamış, evin maddi yükünü, kardeşlerinin bakımını ve sorumluluğunu üstlenmiştir.

Gururlu ve dik başlıdır. Kardeşlerini bir anne gibi sahiplenmiştir ve onların eğitimiyle yakından ilgilenir, hata yapmalarına fırsat vermez, tavizsiz ve serttir. En büyük korkusu ailesinin dağılması, kardeşlerinin okulu bırakması ve devlet tarafından alınıp çocuk yetiştirme yurtlarına verilmesidir.

Ailesini bir arada tutabilmek için babası Fikri’nin her türlü hırtlığına katlanmak, yer yer ona bile anne olmak zorunda kalır.

Burak Deniz-Barış

Barış zeki, dik kafalı ve kendine güvenlidir. Filiz’in hayatına giren gizemli bir genç adamdır.

İlk bakışta sıradan bir araba hırsızı mı yoksa vale mi; zengin mi yoksul mu anlaşılmaz; çünkü Barış hayatının yakın bir döneminde büyük bir kırılma yaşamış ve kendisine yeni bir hayat kurmak zorunda kalmıştır.

Filiz’le karşılaşıp ona aşık olur, onun güçlü karakterinden etkilenir. Ancak yoksul dünyasında ailesine sahip çıkmaya çalışan ve ayakları yere sağlam basan bu genç kızın güvenini kazanması hiç de kolay değildir. Barış onun güvenini kazanabilmek için çok uğraşır, ancak söylemek zorunda kaldığı yalanlar onu köşeye sıkıştırır. Filiz’i kaybetme noktasına gelir.

Reha Özcan-Fikri

6 çocuğun babasıdır ama pek babalık yaptığı söylenemez. Bütün sorumluluğu büyük kızı Filiz’in üzerine yıkmış, küçük hesaplarının peşinde kendi hayatını yaşamaktadır.

Çalışmamayı şiar edinmiştir.

Çocuklarını doğru düzgün tanımaz, neyi sevip neyi sevmediklerini bilmez, bilmek için de bir çaba sarf etmez. Sözünü sakınmayan, kavgacı ve çıkarcı bir adamdır. Başına gelen her olaydan optimum fayda sağlamaya bakar.

Pek seveni olmasa da, o kendinden öyle memnundur ki, değişmeyi aklına bile getirmez.

Yağızcan Konyalı-Rahmet

Rahmet lise son sınıf öğrencisidir. Derslerinde çok başarılı, zeki ve atak bir gençtir. Ancak okul başarısı onun için fazla bir şey ifade etmez. Okulu ve arkadaş çevresini para kazanmak için kullanır. Kimi zaman arkadaşlarının yerine sınava girerek kimi zaman da özel ders vererek evin geçimine katkı sağlar. Derinliği ve algısı yüksek bir gençtir.

Zekasını ve yeteneğini ciddiye almaz, ablası Filiz böyle giderse ‘harcanacağından’ korkar.

Ablasına her konuda destek olur, kardeşlerine düşkün ve korumacıdır. Annesine ise terk edip gittiği için kızgındır.