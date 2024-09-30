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Medya

Gazze sessizliğine oyuncu Aksoy'dan tepki: 'Bizim meselemiz değil' demek insanlığı satmaktır

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Oyuncu Bekir Aksoy, 'Bana göre ‘Biz buna karışmayalım, uzak duralım, bizim meselemiz değildir' cümlelerini kullanmak insanlığı satmaktan başka bir şey değildir' dedi.

30 Eylül 2024 Pazartesi 12:26 - Güncelleme:
Gazze sessizliğine oyuncu Aksoy'dan tepki: 'Bizim meselemiz değil' demek insanlığı satmaktır
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24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Oyuncu Bekir Aksoy oldu.

"'BİZİM MESELEMİZ DEĞİL' DEMEK İNSANLIĞI SATMAKTIR"

Bizim ülkemizin kendi duruşu olmalı. Sonuna kadar savaştan uzak durmak zorundayız. Ben savaş taraftarı değilim. Masum bir çok insan kendi toprağından kovuluyorsa, kendi ailelerinden canları alınıp koparılıyorsa bizim buna dur dememiz lazım. Bana göre 'Biz buna karışmayalım, uzak duralım, bizim meselemiz değildir' cümlelerini kullanmak insanlığı satmaktan başka bir şey değildir. Son derece samimiyetten uzaktır. Türklerin yüzyıllardır duruşu mazlumun yanında durmaktır. Osmanlı'dan gelen duruşun karşılığının öyle olması gerekiyor. İsrail'de bile protestolar var. Biz dinen ve coğrafi olarak bu kadar yakınken nasıl karşı durabiliriz? Aksi söylemleri son derece samimiyetsiz ve zavallıca buluyorum.

"KURGULANMIŞ BİR SAVAŞ BENCE SAVAŞ DEĞİLDİR"

'Gazze benim meselem değil' dediğin anda bir gün senin meselen olduğunda ya da karşına çıktığında başkaları da 'Bu benim meselem değil' diyecektir. Çünkü gerçekten çok ciddi bir sorun, soykırımın ötesinde bir şey var. Savaş genelde bildiğimiz kadarıyla erkekler arasında olabilecek bir şeydir. Evet, kadınlar da bir şekilde cephede olurlar ama özellikle kadın ve çocuk öldürmek üzerine kurgulanmış bir savaş bence savaş değildir, zaten soykırımdır. Çünkü orada binlerce çocuk, binlerce kadın öldürülüyor ve aslında bir nesil yok edilmek isteniyor. O yüzden bizim meselemiz olmaz mı? Tam tersi odağında olması gereken kişiler özellikle bizim işimizi yapan insanlar; gazeteciler, sanatçılar ve tabii ki siyasiler. Dünyanın neresinde savaş olursa olsun bizler olmak zorundayız. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın içinde de olmak zorundayız.

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