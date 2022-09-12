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Medya

Böbreklerini kaybetmişti... MasterChef Hamza'dan üzücü haber

Böbreklerini kaybeden Masterchef Türkiye yarışmacısı Hamza'dan kötü haber geldi. Somer Şef, 'Her annenin yapacağı gibi annesi kendi böbreğini Hamza'ya verecekti. Fakat bir uyumsuzluk yakalanmış.' dedi.

12 Eylül 2022 Pazartesi 09:33 - Güncelleme:
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tv8'de yayınlanan yarışma programı Masterchef Türkiye'de geçtiğimiz haftalarda önceki sezonun yarışmacıları programa katılarak seyirciyi şaşırtan bir sürpriz yapmıştı.

Sempatik kişiliğiyle seyircinin aklında yer eden önceki sezonun yarışmacısı Masterchef Hamza'nın stüdyoda olmaması seyircinin dikkatinden kaçmamıştı.

Görüntülü olarak yayına bağlanan Hamza yaptığı açıklamada böbreklerini kaybettiğini açıklamıştı.

Sözleriyle herkesi üzüntüye boğan Hamza, annesinden nakil alacağını belirtmişti.

KÖTÜ HABER

Somer Şef, Hamza'yla ilgili son durumu açıkladı.

Somer Şef "Çok da harika bir haberle başlayamayacağız." diyerek kötü haberi duyurdu.

Somer Şef "Daha önce bahsetmiştik biliyorsunuz kendisi böbrek yetmezliği gibi zor bir hastalıkla uğraşıyor." dedi.

Somer Şef "Her annenin yapacağı gibi annesi kendi böbreğini Hamza'ya verecekti. Fakat bir uyumsuzluk yakalanmış." ifadelerini kullandı.

Somer Şef "Maalesef Hamza'nın böbrek yetmezliğiyle ilgili sıkıntısı devam ediyor. Her türlü desteğimizle Hamza'nın yanındayız" sözlerine yer verdi.

Hamza için üzülen yarışmacılar jüri üyelerinden bir istekte bulundu.

Masterchef yarışmacıları kazanacakları ödülü Hamza için maddiyata çevirmek istediğini belirtti.

Yarışmacıların talebi üzerine Somer Şef "Bu arada yapımcılarımızla konuştuk, bugünlük yarışmayı para ödülüne çeviriyoruz" dedi.

Masterchef'te bir ilk yapılarak ödül paraya çevrildi. Ödül miktarını Somer Şef 50 bin TL olarak açıkladı.

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