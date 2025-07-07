İSTANBUL 33°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2025 Pazartesi / 12 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,997
  • EURO
    46,975
  • ALTIN
    4255.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Bölgede tüm dengeler değişiyor! İsrail'e ''Terörsüz Türkiye'' darbesi
Medya

Bölgede tüm dengeler değişiyor! İsrail'e ''Terörsüz Türkiye'' darbesi

'Terörsüz Türkiye' hedefinde süreç hız kazanıyor. Terör örgütü PKK'nın bu hafta Kuzey Irak'ta silahları bırakacağı belirtiliyor. Gelişmeleri değerlendiren Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 'İsrail, elinden gelse bugüne kadarki bütün şeytanlıklarını kullanarak, bu örgütün devam etmesini sağlamak için her şeyi yapar. Örgütün bitmesi İsrail'in bu bölgedeki gücünün büyük ölçüde sona ermesi anlamına geliyor. Bölgede oyun kurulacaksa Türkiye kurar.' dedi.

HABER MERKEZİ7 Temmuz 2025 Pazartesi 12:39 - Güncelleme:
Bölgede tüm dengeler değişiyor! İsrail'e ''Terörsüz Türkiye'' darbesi
ABONE OL

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli bir dönemece giriliyor. Dün DEM Parti heyeti, İmralı'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Heyet bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Süreçte başka önemli temaslar, gelişmeler de bekleniyor.

24 TV'nin ilgiyle izlenen programı Günün Manşeti'nde kritik süreç ele alındı.

ALBAYRAK: ÇOK ANLAMLI BİR HAFTADAYIZ

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "Bu hafta muhtemelen ilk silah teslimi anlamında bir fotoğraf da göreceğiz. Çok anlamlı bir haftadayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Heyeti kabulünün öne çekildiğine dikkat çeken Albayrak, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın toplantıda bulunacak olmasının önemine işaret etti.

"SİLAH BIRAKMA SÜRECİ DE BİZZAT MİT'İN KONTROLÜNDE"

Albayrak sözlerine şöyle devam etti: Kalın son günlerini neredeyse Türkiye'den çok Kuzey Irak, Irak'ta Suriye'de geçiriyor. Şunu görüyoruz; bu süreç o daha önceki manipüle edilen açılım süreci gibi değil. Her adım devletin kontrolü altında. Her adım devletin ortaya koyduğu ilkeler çerçevesinde ilerliyor. Silah bırakma süreci de bizzat MİT'in kontrolünde, MİT'in belirlediği çerçevede olacağı açıklandı ve bunu bekliyoruz. Sayın Kalın'ın Irak'a gitme sebebi de bu.

"İSRAİL'İN MAŞASI ELİNDEN ALINDI"

İsrail'in bölgede en çok kullandığı maşanın PKK olduğunu söyleyen Nuh Albayrak, o maşanın artık elinden alındığını söyledi.

Nuh Albayrak, "Bu çok önemli. İsrail'in bundan sonra her istediğini yapamayacağı anlamına geliyor. Bugün İsrail, elinden gelse bugüne kadarki bütün şeytanlıklarını kullanarak, bu örgütün devam etmesini sağlamak için her şeyi yapar. PKK, özellikle PYD İsrail için o kadar önemli ki; devam etmesini sağlayabilecek olsa her adımı atar, her şeyi yapar, yapıyor da şu anda. Ama öyle bir süreç oldu ki, onların bütün o çabalarına rağmen bu süreç yürüyor." diye konuştu.

"BÖLGEDE OYUN KURULACAKSA TÜRKİYE KURAR"

Albayrak konuşmasına şöyle devam etti: Örgütün bitmesi İsrail'in bu bölgedeki gücünün büyük ölçüde sona ermesi anlamına geliyor. Bölgede oyun kurulacaksa Türkiye kurar.

Başkan Erdoğan DEM heyetini kabul edecek

MİT Başkanı Kalın Bağdat'a gidiyor
  • Terörsüz Türkiye
  • Nuh Albayrak
  • israil

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.