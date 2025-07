Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli bir dönemece giriliyor. Dün DEM Parti heyeti, İmralı'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Heyet bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Süreçte başka önemli temaslar, gelişmeler de bekleniyor.

24 TV'nin ilgiyle izlenen programı Günün Manşeti'nde kritik süreç ele alındı.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "Bu hafta muhtemelen ilk silah teslimi anlamında bir fotoğraf da göreceğiz. Çok anlamlı bir haftadayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Heyeti kabulünün öne çekildiğine dikkat çeken Albayrak, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın toplantıda bulunacak olmasının önemine işaret etti.

Albayrak sözlerine şöyle devam etti: Kalın son günlerini neredeyse Türkiye'den çok Kuzey Irak, Irak'ta Suriye'de geçiriyor. Şunu görüyoruz; bu süreç o daha önceki manipüle edilen açılım süreci gibi değil. Her adım devletin kontrolü altında. Her adım devletin ortaya koyduğu ilkeler çerçevesinde ilerliyor. Silah bırakma süreci de bizzat MİT'in kontrolünde, MİT'in belirlediği çerçevede olacağı açıklandı ve bunu bekliyoruz. Sayın Kalın'ın Irak'a gitme sebebi de bu.

İsrail'in bölgede en çok kullandığı maşanın PKK olduğunu söyleyen Nuh Albayrak, o maşanın artık elinden alındığını söyledi.

Nuh Albayrak, "Bu çok önemli. İsrail'in bundan sonra her istediğini yapamayacağı anlamına geliyor. Bugün İsrail, elinden gelse bugüne kadarki bütün şeytanlıklarını kullanarak, bu örgütün devam etmesini sağlamak için her şeyi yapar. PKK, özellikle PYD İsrail için o kadar önemli ki; devam etmesini sağlayabilecek olsa her adımı atar, her şeyi yapar, yapıyor da şu anda. Ama öyle bir süreç oldu ki, onların bütün o çabalarına rağmen bu süreç yürüyor." diye konuştu.

Albayrak konuşmasına şöyle devam etti: Örgütün bitmesi İsrail'in bu bölgedeki gücünün büyük ölçüde sona ermesi anlamına geliyor. Bölgede oyun kurulacaksa Türkiye kurar.

Başkan Erdoğan DEM heyetini kabul edecek

MİT Başkanı Kalın Bağdat'a gidiyor