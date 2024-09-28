İşgalci İsrail, 5 gündür Hizbullah'a yönelik Lübnan'ın başkenti Beyrut ve çeşitli bölgeler başta olmak üzere ülkenin güneyine çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre şiddetli saldırılarda şu ana kadar 783 kişi hayatını kaybetti. Ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu ve bir çoğu komşu ülkelere göç etmek zorunda kaldı. İsrail, Beyrut'a Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine şiddetli saldırılar düzenledi. İsrail ordusu, "Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ı öldürdük" iddiasında bulundu. Hizbullah ise Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü doğruladı.

STAR GAZETESİ GYY NUH ALBAYRAK: AMERİKA ORADA DURUYORSA HEPSİ ORADAN HEPSİ ÇIKABİLİR

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni (GYY) Nuh Albayrak, 24 TV canlı yayınında bölgede yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Star Gazetesi GYY Albayrak, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarının siyasi ve ekonomik maliyeti olduğunu söyledi.

Gazze ve Lübnan'a saldırıların İsrail'e getirilerini değerlendiren Star Gazetesi GYY Albayrak, "İsrail'in öyle bir yapısı var ki bahsettiğimiz şeyler çok uzun vadede etki eder veya etmeyebilir. Ne demek istiyorum Allah muhafaza Türkiye'de olsa böyle bir şey çok hızlı bir biçimde etkiler yönetimi, siyasi ve ekonomik bakımdan. Ama İsrail'in arkasında hem Amerika var hem de şöyle bir marjinallik var; Çokta umurlarında değil. 'Salonu terk ettiler' deniliyor. Amerika orada duruyorsa hepsi oradan çıkabilir, fark etmez." dedi.

"AMERİKA'NIN STRATEJİLERİNİN DAHA ÖNCEDEN BELLİYDİ"

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını "Yeni Düzen" diye adlandırmasını ve durum hakkında genel gözlemlerini aktaran Albayrak, "Bu süreç önceden başladı. Biz Türkiye'de günü birlik çalışıyoruz maalesef. Geriden gelen fikri takip yapılmıyor. 11 Eylül 2001 oldu geçti. Yerine çok görkemli anıtlar yaptılar. Oraya kimse dönmedi bir daha. FB ve kongre üyelerinin 11 Eylül saldırısından haberi vardı. Eski NATO başkomutanı Wesley Clark, 2007 yılında bir açıklama yapıyor. Ve '11 Eylül saldırılarından 10 gün sonra Pentagon'a gittim" diyor. Afganistan'dan sonra Irak'ın alınacağını ve bunun devamında da Suriye, Lübnan, Libya, Somali, Sudan ve İran olmak üzere 5 yılda 7 ülke işgal edeceklerini söylediler. Amerika'nın stratejilerinin daha önceden belli olduğunu vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA İSRAİL, İKİNCİ BÖLÜME GEÇMİŞ DURUMDA"

ABD'nin şu ana kadar yaptıklarının birinci bölüm olduğunu söyleyen Albayrak, "Ne demek birinci süreç tabiri caiz ise, İsrail'in bölgeyi operasyonlarla hazır hale getirme süreceydi bu. Bu tamamlandı aşağı yukarı. 7 Ekim'de İsrail yeni bir süreç başlattı. Bir yıl dolmadan Filistin kısmını tamamladı İsrail. Şimdi tabiri caiz ise "dışa açılma" süreci başladı. Dışa açılma süreci az önce bahsettiğim ABD'nin hazır hale getirdiği bölge. Şu anda İsrail, ikinci bölüme geçmiş durumda. Lübnan'da çok fazla bir direniş olacağı kanaatinde değilim." şeklinde konuştu.

"ABD'NİN, İSRAİL'İ DURDURMASINI BEKLEMEK AHMAKLIK OLUR"

İsrail'in 2048 planı iddialarına değinen Albayrak, "Peki mademki İsrail'in böyle bir planı varsa. Bundan eminiz bunu uygular uygulamaz ayrı konu. Peki, İsrail'in böyle bir hedefi varsa, bu hedefe ulaşmak için, her bakımdan bugünden daha müsait hangi zaman olacak. O zaman İsrail ikinci aşamaya geçmek için neyi bekleyecek. Burada sorulması gereken soru şu; İsrail'i kim durduracak? ABD'den insan hakları namına insanlık adına, falan mahkeme, uluslararası baskı, kendi tabanın baskısı falan filan neticesinde İsrail'i durdurması için adım atmasını şu aşamada beklemek çok özür diliyorum ahmaklık olur. Peki, kim durduracak İsrail'i Fransa mı Almanya mı? İngiltere mi? Üzgünüm ama İsrail'i durduracak bir tek güç var oda Müslümanlar. Ama bunu yapmıyorlar. Çünkü çoğu vesayet altında." ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Hizbullah, Nasrallah'ın İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruladı

"Kararları İsrail'e uygulatamadınız"

İsrail Beyrut'ta Hizbullah karargahını vurdu: Hedefte Nasrallah var