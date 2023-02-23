İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2023 Perşembe / 3 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8761
  • EURO
    19,9961
  • ALTIN
    1105.19
  • BIST100
    5086.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Böylesi Adolf Hitler'in bile aklına gelmezdi! Ümit Özdağ ve partisinin düştükleri hale bakın
Medya

Böylesi Adolf Hitler'in bile aklına gelmezdi! Ümit Özdağ ve partisinin düştükleri hale bakın

Sık sık ırkçı açıklamalarıyla gündeme gelen Ümit Özdağ, 2012 yılında bir televizyon kanalında yaptığı konuşmasıyla yeniden gündeme geldi. Ümit Özdağ'ın büyük deprem sonrası Suriyelilere yönelik ırkçı söylemleri kendisiyle nasıl çeliştiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan Zafer Partisi'nin de depremi bile Suriyelilere dayandırdığı ortaya çıktı.

Star Gazetesi23 Şubat 2023 Perşembe 20:06 - Güncelleme:
Böylesi Adolf Hitler'in bile aklına gelmezdi! Ümit Özdağ ve partisinin düştükleri hale bakın
ABONE OL

Türkiye tek yürek olup 'asrın felaketi' olarak nitelendiren büyük depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Devlet millet el ele büyük yıkımın yaralarını sararken acı üzerinden rant peşine düşen Ümit Özdağ da ırkçı söylemleriyle gündemde kalmayı sürdürüyor.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN YAPTIĞI IRKÇILIĞIN BÖYLESİ NE GÖRÜLDÜ NE DUYULDU

Günümüzde ırkçı açıklamalarıyla bilinen Ümit Özdağ, yıllar önce bir televizyon programında ırkçılığa karşı yaptığı konuşmasıyla yeniden gündeme geldi. 2012 yılında bir televizyon programında konuşan Ümit Özdağ, "Bu tür ırkçılıklara, o buradan gelmiştir, bunlar bizim düşmanımızdır şeklinde yaklaşımlara bir son verin. Bu hiç iyi bir şey değil. Bu ülkede yaşayan herkes ile kardeşiz biz. Nerden gelirlerse gelsinler." demişti.

Özdağ'ın yaptığı ırkçılığın böylesi daha önce ne duyuldu ne de görüldü. Özdağ'ın büyük depreme ilişkin Suriyeliler hakkındaki açıklamalarına Genel Başkanı olduğu Zafer Partisi de katıldı. Zafer Partisi'nin Bursa İl Başkanlığı hesabından akıllara zarar bir tweet paylaşıldı.

DEPREMİ BİLE SURİYE VATANDAŞLARINA DAYANDIRIRDILAR

Depremi bile Suriye vatandaşlarına bağlayan Zafer Partisi sosyal medya hesabından, "#Kahramanmaraş Depreminin sebebi, Arap Levhasının, Anadolu'yu itmesidir. Arap Levhası yaklaşık 10 Milyon yıldır Anadolu Levhasını itiyor. Bir yandan Suriyeli istilacılar, Bir yandan Arap Levhası. Maalesef Coğrafya Kaderdir." diye ırkçı bir paylaşımda bulunuldu.

Kuruluş misyonu ırkçılık üzerine olan Zafer Partisi bu tweet ile farklı bir boyut atlayarak ne acı ne de deprem dinledi.

Öyle ki enkaz altında 2 çocuğunu arayan Suriyeli Ömer de, afet bölgesine yardım götüren sıradan bir gönüllü gençte bu furyanın oluşturduğu nefret ortamından nasibini aldı.

Önyargılı zihinlerin siyaset malzemesi haline getirdiği mülteciler kadar mensubu oldukları ırkın adını taşıyan Arap levhası bile bu furyanın kurbanı olarak ırkçılığın böylesi görülmedi şeklinde tarihe geçti.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.