Böylesi Adolf Hitler'in bile aklına gelmezdi! Ümit Özdağ ve partisinin düştükleri hale bakın

Türkiye tek yürek olup 'asrın felaketi' olarak nitelendiren büyük depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Devlet millet el ele büyük yıkımın yaralarını sararken acı üzerinden rant peşine düşen Ümit Özdağ da ırkçı söylemleriyle gündemde kalmayı sürdürüyor.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN YAPTIĞI IRKÇILIĞIN BÖYLESİ NE GÖRÜLDÜ NE DUYULDU

Günümüzde ırkçı açıklamalarıyla bilinen Ümit Özdağ, yıllar önce bir televizyon programında ırkçılığa karşı yaptığı konuşmasıyla yeniden gündeme geldi. 2012 yılında bir televizyon programında konuşan Ümit Özdağ, "Bu tür ırkçılıklara, o buradan gelmiştir, bunlar bizim düşmanımızdır şeklinde yaklaşımlara bir son verin. Bu hiç iyi bir şey değil. Bu ülkede yaşayan herkes ile kardeşiz biz. Nerden gelirlerse gelsinler." demişti.

Özdağ'ın yaptığı ırkçılığın böylesi daha önce ne duyuldu ne de görüldü. Özdağ'ın büyük depreme ilişkin Suriyeliler hakkındaki açıklamalarına Genel Başkanı olduğu Zafer Partisi de katıldı. Zafer Partisi'nin Bursa İl Başkanlığı hesabından akıllara zarar bir tweet paylaşıldı.

DEPREMİ BİLE SURİYE VATANDAŞLARINA DAYANDIRIRDILAR

Depremi bile Suriye vatandaşlarına bağlayan Zafer Partisi sosyal medya hesabından, "#Kahramanmaraş Depreminin sebebi, Arap Levhasının, Anadolu'yu itmesidir. Arap Levhası yaklaşık 10 Milyon yıldır Anadolu Levhasını itiyor. Bir yandan Suriyeli istilacılar, Bir yandan Arap Levhası. Maalesef Coğrafya Kaderdir." diye ırkçı bir paylaşımda bulunuldu.

Kuruluş misyonu ırkçılık üzerine olan Zafer Partisi bu tweet ile farklı bir boyut atlayarak ne acı ne de deprem dinledi.

Öyle ki enkaz altında 2 çocuğunu arayan Suriyeli Ömer de, afet bölgesine yardım götüren sıradan bir gönüllü gençte bu furyanın oluşturduğu nefret ortamından nasibini aldı.

Önyargılı zihinlerin siyaset malzemesi haline getirdiği mülteciler kadar mensubu oldukları ırkın adını taşıyan Arap levhası bile bu furyanın kurbanı olarak ırkçılığın böylesi görülmedi şeklinde tarihe geçti.