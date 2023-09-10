Bu akşam hangi diziler var? 10 Eylül 2023 Pazar TV yayın akışı tüm kanallar

Bu akşam televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen seyirciler, hangi dizi ve filmlerin yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Yeni sezonda ekranların sevilen yapımları ulusal kanallarda yerini alıyor. Pazar akşamı evinde TV keyfi yapmak isteyenler için birbirinden eğlenceli programlar, dizi ve filmler ekrana gelecek. Peki Bugün hangi diziler var? İşte 10 Eylül 2023 tüm kanalların yayın akışı
10 Eylül 2023 Pazar akşamı; Dilek Taşı, Sakar Şakir, Recep İvedik, Çok Güzel Hareketler, Kim Milyoner Olmak İster ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. İşte 10 Eylül 2023 Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışı
10 EYLÜL YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
Yaz başında sezon finali veya final yapan diziler, yeni sezonda ekrana gelmeye başladı. Bu akşam Kanal D'de Dilek Taşı dizisinin ilk bölümü yeniden seyirci karşısına çıkacak, Show TV'de yerli sinema Sakar Şakir, Fox TV'de Recep İvedik isimli yerli sinema filmleri ekranlarda olacak. Star TV'de ise Çok Güzel Hareketler, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, TV8'de MasterChef All Star programı ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 10 Eylül 2023 ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 kanallarının yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Baht Oyunu
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Dilek Taşı
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
14:00 Dönence
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
22:40 Yabancı Sinema Belalı Tanık 2
01:15 Yabancı Sinema Belalı Tanık 2
03:00 Çemberimde Gül Oya
04:30 5N1K
05:00 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Yerli Sinema Tarkan Güçlü Kahraman
14:45 Yerli Sinema Şaşkın Damat
16:15 Yerli Sinema Güler misin Ağlar mısın
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Sakar Şakir
21:45 Yerli Sinema En Büyük Şaban
23:45 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Güle Güle
01:30 Yerli Sinema Sakar Şakir
02:45 Yerli Sinema En Büyük Şaban
04:15 Yerli Sinema Şaşkın Damat
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Yerli Sinema Yalan Dolan
11:15 Dizi TV
12:05 Kardeşlerim
15:40 Safir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
23:00 Safir
02:20 Aldatmak
05:40 Kalp Yarası
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Kiralık Aşk
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Yüksek Sosyete
16:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler
22:45 Yabancı Sinema Sahtekar İkili
01:00 Yabancı Sinema Sahtekar İkili
04:00 Yüksek Sosyete
04:30 Türk Müziği
05:30 Hayat Bazen Tatlıdır
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:25 Beni Böyle Sev
08:55 Alparslan: Büyük Selçuklu
12:00 Kendi Düşen Ağlamaz
19:00 Ana Haber
20:00 Yerli Dizi
23:15 Yabancı Sinema Büyük Balık
01:40 Benim Güzel Ailem
04:10 Alparslan: Büyük Selçuklu
TV8 YAYIN AKIŞI
09:30 Gençlik Rüzgarı
10:45 Yabancı Sinema Prangalı Mahkum
13:00 Gazete Magazin
16:15 O Ses Türkiye Kolaj
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
02:30 Gençlik Rüzgarı
03:30 Yabancı Sinema
04:30 Tuzak
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Ruhun Duymaz
13:00 Adım Farah
16:00 Ruhun Duymaz
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Recep İvedik
22:15 Ruhun Duymaz
01:15 Yerli Sinema Recep İvedik
03:00 Senden Daha Güzel
04:30 Aşk Yeniden
06:00 Kefaret