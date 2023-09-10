Bu akşam hangi diziler var? 10 Eylül 2023 Pazar TV yayın akışı tüm kanallar

Bu akşam televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen seyirciler, hangi dizi ve filmlerin yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Yeni sezonda ekranların sevilen yapımları ulusal kanallarda yerini alıyor. Pazar akşamı evinde TV keyfi yapmak isteyenler için birbirinden eğlenceli programlar, dizi ve filmler ekrana gelecek. Peki Bugün hangi diziler var? İşte 10 Eylül 2023 tüm kanalların yayın akışı

10 Eylül 2023 Pazar akşamı; Dilek Taşı, Sakar Şakir, Recep İvedik, Çok Güzel Hareketler, Kim Milyoner Olmak İster ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. İşte 10 Eylül 2023 Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışı

10 EYLÜL YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

Yaz başında sezon finali veya final yapan diziler, yeni sezonda ekrana gelmeye başladı. Bu akşam Kanal D'de Dilek Taşı dizisinin ilk bölümü yeniden seyirci karşısına çıkacak, Show TV'de yerli sinema Sakar Şakir, Fox TV'de Recep İvedik isimli yerli sinema filmleri ekranlarda olacak. Star TV'de ise Çok Güzel Hareketler, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, TV8'de MasterChef All Star programı ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 10 Eylül 2023 ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 kanallarının yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Baht Oyunu

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Dilek Taşı

13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

14:00 Dönence

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

22:40 Yabancı Sinema Belalı Tanık 2

01:15 Yabancı Sinema Belalı Tanık 2

03:00 Çemberimde Gül Oya

04:30 5N1K

05:00 Kavak Yelleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Yerli Sinema Tarkan Güçlü Kahraman

14:45 Yerli Sinema Şaşkın Damat

16:15 Yerli Sinema Güler misin Ağlar mısın

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Sakar Şakir

21:45 Yerli Sinema En Büyük Şaban

23:45 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Güle Güle

01:30 Yerli Sinema Sakar Şakir

02:45 Yerli Sinema En Büyük Şaban

04:15 Yerli Sinema Şaşkın Damat

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Yerli Sinema Yalan Dolan

11:15 Dizi TV

12:05 Kardeşlerim

15:40 Safir

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

23:00 Safir

02:20 Aldatmak

05:40 Kalp Yarası

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Kiralık Aşk

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Yüksek Sosyete

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler

22:45 Yabancı Sinema Sahtekar İkili

01:00 Yabancı Sinema Sahtekar İkili

04:00 Yüksek Sosyete

04:30 Türk Müziği

05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:25 Beni Böyle Sev

08:55 Alparslan: Büyük Selçuklu

12:00 Kendi Düşen Ağlamaz

19:00 Ana Haber

20:00 Yerli Dizi

23:15 Yabancı Sinema Büyük Balık

01:40 Benim Güzel Ailem

04:10 Alparslan: Büyük Selçuklu

TV8 YAYIN AKIŞI

09:30 Gençlik Rüzgarı

10:45 Yabancı Sinema Prangalı Mahkum

13:00 Gazete Magazin

16:15 O Ses Türkiye Kolaj

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

02:30 Gençlik Rüzgarı

03:30 Yabancı Sinema

04:30 Tuzak

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Ruhun Duymaz

13:00 Adım Farah

16:00 Ruhun Duymaz

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Recep İvedik

22:15 Ruhun Duymaz

01:15 Yerli Sinema Recep İvedik

03:00 Senden Daha Güzel

04:30 Aşk Yeniden

06:00 Kefaret