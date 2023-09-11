Bu akşam televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen seyirciler, hangi dizi ve filmlerin yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Yaz başında sezon finali yapan diziler yeni sezon bölümleriyle ekrana gelmeye başladı. Pazartesi akşamı evinde TV keyfi yapmak isteyenler için birbirinden eğlenceli programlar, dizi ve filmler ekrana gelecek. Peki bugün hangi diziler var? İşte 11 Eylül 2023 tüm kanalların yayın akışı

11 EYLÜL YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

Bu akşam Kanal D ekranlarından 3 Kağıtçılar adlı yapım ekranlara olurken MasterChef yeni bölümüyle TV8'de olacak. FOX TV'de Bambaşka Biri, SHOW TV'de Güldür Güldür Show, ATV'de Safir, TRT 1'de Buz Yolu, Star TV'de ise Ömer adlı yapım izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 11 Eylül 2023 ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 kanallarının yayın akışı...

TRT1 YAYIN AKIŞI



19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Buz Yolu

22:25 Aşkımız Yeter

23:15 Eyvah, Ramazan Bey

STAR TV YAYIN AKIŞI



18:15 Star Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

SHOW TV YAYIN AKIŞI



18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

KANAL D YAYIN AKIŞI



18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 3 Kağıtçılar

22:15 3 Kağıtçılar

ATV YAYIN AKIŞI



19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

22:45 Safir

TV 8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:00 Tuzak

FOX TV YAYIN AKIŞI



19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

TV8 YAYIN AKIŞI



16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star