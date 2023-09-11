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Medya

Bu akşam hangi diziler var? 11 Eylül 2023 Pazartesi TV yayın akışı tüm kanallar

Dizi sezonunun başlamasıyla birlikte seyirciler ulusal kanalların yayın akışlarını merak ediyor. Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Peki bu akşam hangi diziler var? 11 Eylül 2023 TV yayın akışı tüm kanallar

11 Eylül 2023 Pazartesi 17:04 - Güncelleme:
Bu akşam hangi diziler var? 11 Eylül 2023 Pazartesi TV yayın akışı tüm kanallar
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Bu akşam televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen seyirciler, hangi dizi ve filmlerin yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Yaz başında sezon finali yapan diziler yeni sezon bölümleriyle ekrana gelmeye başladı. Pazartesi akşamı evinde TV keyfi yapmak isteyenler için birbirinden eğlenceli programlar, dizi ve filmler ekrana gelecek. Peki bugün hangi diziler var? İşte 11 Eylül 2023 tüm kanalların yayın akışı

11 EYLÜL YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

Bu akşam Kanal D ekranlarından 3 Kağıtçılar adlı yapım ekranlara olurken MasterChef yeni bölümüyle TV8'de olacak. FOX TV'de Bambaşka Biri, SHOW TV'de Güldür Güldür Show, ATV'de Safir, TRT 1'de Buz Yolu, Star TV'de ise Ömer adlı yapım izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 11 Eylül 2023 ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 kanallarının yayın akışı...

TRT1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Buz Yolu

22:25 Aşkımız Yeter

23:15 Eyvah, Ramazan Bey

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:15 Star Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 3 Kağıtçılar

22:15 3 Kağıtçılar

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

22:45 Safir

TV 8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:00 Tuzak

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

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