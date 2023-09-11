Bu akşam televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen seyirciler, hangi dizi ve filmlerin yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Yaz başında sezon finali yapan diziler yeni sezon bölümleriyle ekrana gelmeye başladı. Pazartesi akşamı evinde TV keyfi yapmak isteyenler için birbirinden eğlenceli programlar, dizi ve filmler ekrana gelecek. Peki bugün hangi diziler var? İşte 11 Eylül 2023 tüm kanalların yayın akışı
11 EYLÜL YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
Bu akşam Kanal D ekranlarından 3 Kağıtçılar adlı yapım ekranlara olurken MasterChef yeni bölümüyle TV8'de olacak. FOX TV'de Bambaşka Biri, SHOW TV'de Güldür Güldür Show, ATV'de Safir, TRT 1'de Buz Yolu, Star TV'de ise Ömer adlı yapım izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 11 Eylül 2023 ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 kanallarının yayın akışı...
TRT1 YAYIN AKIŞI
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Buz Yolu
22:25 Aşkımız Yeter
23:15 Eyvah, Ramazan Bey
STAR TV YAYIN AKIŞI
18:15 Star Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 3 Kağıtçılar
22:15 3 Kağıtçılar
ATV YAYIN AKIŞI
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Safir
22:45 Safir
TV 8 YAYIN AKIŞI
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:00 Tuzak
FOX TV YAYIN AKIŞI
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
TV8 YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star