Bu akşam hangi diziler var? 17 Eylül 2023 Pazar TV yayın akışı tüm kanallar

Yeni sezonda ekranların sevilen yapımları televizyonlarda yerini alıyor. 17 Eylül 2023 Pazar akşamı ulusal kanallarda dizi, film, yarışma programları ve maçlar ekrana gelecek. Pazar akşamı evinde TV keyfi yapmak isteyenler için birbirinden eğlenceli programlar, dizi ve filmler ekrana gelecek. Peki Bugün hangi diziler var? İşte İşte 17 Eylül 2023 Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışı
17 EYLÜL 2023 YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
Bu akşam Kanal D'de Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, TRT1'de Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı isimli yabancı sinema filmleri seyirciyle buluşacak. Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Yalı Çapkını ve Fox TV'de Bambaşka Biri isimli diziler tekrar bölümleriyle ekranlarda yer alırken, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef All Star programı ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 17 Eylül 2023 ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 kanallarının yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Başlangıç
22:15 Yargı
01:15 Yabancı Sinema Yukarıdaki Tehlike 3
03:15 Çemberimde Gül Oya
04:45 5N1K
05:15 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
23:15 Yerli Sinema Gerzek Şaban
01:15 Yerli Sinema işte Hayat
02:30 Yerli Sinema Kalbimin Efendisi
04:15 Yerli Sinema Fatoş Sokakların Meleği
ATV YAYIN AKIŞI
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Safir
03:20 Ateş Kuşları
STAR TV YAYIN AKIŞI
19:00 Star Ana Haber
20:00 Yalı Çapkını
23:30 Çöp Adam
01:00 Yabancı Sinema Sahtekar İkili
02:00 Ömer
05:00 Türk Müziği
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:00 Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı
22:20 Yabancı Sinema Hitman Ajan 47
00:20 Kendi Düşen Ağlamaz
03:05 Alparslan: Büyük Selçuklu
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:30 Sinema
03:30 Gençlik Rüzgarı
04:30 Tuzak
FOX TV YAYIN AKIŞI
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
23:00 Yabani
02:00 Bambaşka Biri
04:15 Senden Daha Güzel
05:00 Aşk Yeniden
06:00 Kefaret