Bu akşam hangi diziler var? 17 Eylül 2023 Pazar TV yayın akışı tüm kanallar

Yeni sezonda ekranların sevilen yapımları televizyonlarda yerini alıyor. 17 Eylül 2023 Pazar akşamı ulusal kanallarda dizi, film, yarışma programları ve maçlar ekrana gelecek. Pazar akşamı evinde TV keyfi yapmak isteyenler için birbirinden eğlenceli programlar, dizi ve filmler ekrana gelecek. Peki Bugün hangi diziler var? İşte İşte 17 Eylül 2023 Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışı

17 EYLÜL 2023 YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

Bu akşam Kanal D'de Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, TRT1'de Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı isimli yabancı sinema filmleri seyirciyle buluşacak. Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Yalı Çapkını ve Fox TV'de Bambaşka Biri isimli diziler tekrar bölümleriyle ekranlarda yer alırken, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef All Star programı ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 17 Eylül 2023 ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 kanallarının yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Başlangıç

22:15 Yargı

01:15 Yabancı Sinema Yukarıdaki Tehlike 3

03:15 Çemberimde Gül Oya

04:45 5N1K

05:15 Kavak Yelleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

23:15 Yerli Sinema Gerzek Şaban

01:15 Yerli Sinema işte Hayat

02:30 Yerli Sinema Kalbimin Efendisi

04:15 Yerli Sinema Fatoş Sokakların Meleği

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Safir

03:20 Ateş Kuşları

STAR TV YAYIN AKIŞI

19:00 Star Ana Haber

20:00 Yalı Çapkını

23:30 Çöp Adam

01:00 Yabancı Sinema Sahtekar İkili

02:00 Ömer

05:00 Türk Müziği

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı

22:20 Yabancı Sinema Hitman Ajan 47

00:20 Kendi Düşen Ağlamaz

03:05 Alparslan: Büyük Selçuklu

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:30 Sinema

03:30 Gençlik Rüzgarı

04:30 Tuzak

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

23:00 Yabani

02:00 Bambaşka Biri

04:15 Senden Daha Güzel

05:00 Aşk Yeniden

06:00 Kefaret