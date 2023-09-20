Bu akşam hangi diziler var? 20 Eylül 2023 Çarşamba TV yayın akışı tüm kanallar

Yeni sezonda ekranların sevilen yapımları televizyonlarda yerini alıyor. Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. 20 Eylül 2023 Çarşamba akşamı televizyonlarda; Dizi, film, yarışma programları ve maçlar ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 20 Eylül 2023 Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışı
20 EYLÜL 2023 TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
Bu akşam Çarşamba akşamı Kanal D'de Dönence, TRT1'de Benim Güzel Ailem, Star TV'de Çöp Adam, dizilerinin yeni bölümleri yayınlanacak. Aynı saatlerde Show TV'de Tosun Paşa, ATV'de Dilberay isimli yerli sinema filmi ekranlarda yer alırken, TV8'de MasterChef All Star yeni bölümüyle, Fox TV'de ise Bambaşka Biri dizisi tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.
Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubunun ilk maçı olan Galatasaray - Kopenhag karşılaşması 20 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. İşte 20 Eylül 2023 ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 kanallarının yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
00:15 Yerli Dizi
02:30 Çemberimde Gül Oya
04:45 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Tosun Paşa
21:45 Yerli Sinema Salak Milyoner
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:30 Adam ve Çocuk
05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Dilberay
22:50 Safir
01:50 Ben Bu Cihana Sığmazam
04:50 Mutfak Bahane
STAR TV YAYIN AKIŞI
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çöp Adam
20:00 Çöp Adam
00:15 Yalı Çapkını
03:30 Erkenci Kuş
05:30 Hayat Bazen Tatlıdır
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
00:15 Yabancı Sinema Rüzgarın Oğlu
02:35 Seksenler
03:50 Diriliş Ertuğrul
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Müge Gülşen İle 2. Sayfa
05:00 Tuzak
FOX TV YAYIN AKIŞI
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
22:30 Yabani
01:00 Bambaşka Biri
03:30 Bu Tabak Kimin?
05:45 Kefaret