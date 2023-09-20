Bu akşam hangi diziler var? 20 Eylül 2023 Çarşamba TV yayın akışı tüm kanallar

Yeni sezonda ekranların sevilen yapımları televizyonlarda yerini alıyor. Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. 20 Eylül 2023 Çarşamba akşamı televizyonlarda; Dizi, film, yarışma programları ve maçlar ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 20 Eylül 2023 Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışı

20 EYLÜL 2023 TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

Bu akşam Çarşamba akşamı Kanal D'de Dönence, TRT1'de Benim Güzel Ailem, Star TV'de Çöp Adam, dizilerinin yeni bölümleri yayınlanacak. Aynı saatlerde Show TV'de Tosun Paşa, ATV'de Dilberay isimli yerli sinema filmi ekranlarda yer alırken, TV8'de MasterChef All Star yeni bölümüyle, Fox TV'de ise Bambaşka Biri dizisi tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.

Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubunun ilk maçı olan Galatasaray - Kopenhag karşılaşması 20 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. İşte 20 Eylül 2023 ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 kanallarının yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

00:15 Yerli Dizi

02:30 Çemberimde Gül Oya

04:45 Kavak Yelleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Tosun Paşa

21:45 Yerli Sinema Salak Milyoner

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:30 Adam ve Çocuk

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Dilberay

22:50 Safir

01:50 Ben Bu Cihana Sığmazam

04:50 Mutfak Bahane

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çöp Adam

20:00 Çöp Adam

00:15 Yalı Çapkını

03:30 Erkenci Kuş

05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

00:15 Yabancı Sinema Rüzgarın Oğlu

02:35 Seksenler

03:50 Diriliş Ertuğrul

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Müge Gülşen İle 2. Sayfa

05:00 Tuzak

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

22:30 Yabani

01:00 Bambaşka Biri

03:30 Bu Tabak Kimin?

05:45 Kefaret