Bu akşam hangi diziler var? 21 Eylül 2023 Perşembe TV yayın akışı tüm kanallar

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. 21 Eylül 2023 Perşembe akşamı televizyonlarda; Dizi, film, yarışma programları ve maçlar ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışı
21 EYLÜL 2023 TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
Bu akşam perşembe akşamı Kanal D'de Dilek Taşı, ATV'de Aldatmak, TRT1'de Kendi Düşen Ağlamaz isimli dizilerin yeni bölümleri yer alırken, Fox TV'de Hudutsuz Sevda isimli yeni dizi yayın hayatına "Merhaba" diyor. Aynı saatlerde Star TV'de Yabancı Sinema Dengesiz ekranlarda yer alırken, TV8'de MasterChef All Star yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. İşte 21 Eylül 2023 ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 kanallarının yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
23:15 Dilek Taşı
02:00 Arka Sokaklar
04:30 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
23:15 Yabancı Sinema Rambo 4
00:45 Yabancı Sinema Rambo 4
02:15 Yavru İle Katip
04:00 Aslı Hünel İle Gelin Evi
05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
06:50 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:20 Ateş Kuşları
03:50 Mutfak Bahane
05:50 Bir Küçük Gün Işığı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yabancı Sinema Dengesiz
21:45 Yabancı Sinema Sinema Dengesiz
23:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
02:00 Kiralık Aşk
04:00 Güzel Köylü
05:30 Hayat Bazen Tatlıdır
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 İncir Ağacı
07:05 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:45 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
00:15 Benim Güzel Ailem
03:00 Diriliş Ertuğrul
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05:00 Tuzak
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:15 Bu Tabak Kimin?
17:30 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yeni Dizi Hudutsuz Sevda
01:00 Yabani
03:30 Bu Tabak Kimin?
05:45 Kefaret