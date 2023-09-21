Bu akşam hangi diziler var? 21 Eylül 2023 Perşembe TV yayın akışı tüm kanallar

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. 21 Eylül 2023 Perşembe akşamı televizyonlarda; Dizi, film, yarışma programları ve maçlar ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışı

21 EYLÜL 2023 TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

Bu akşam perşembe akşamı Kanal D'de Dilek Taşı, ATV'de Aldatmak, TRT1'de Kendi Düşen Ağlamaz isimli dizilerin yeni bölümleri yer alırken, Fox TV'de Hudutsuz Sevda isimli yeni dizi yayın hayatına "Merhaba" diyor. Aynı saatlerde Star TV'de Yabancı Sinema Dengesiz ekranlarda yer alırken, TV8'de MasterChef All Star yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. İşte 21 Eylül 2023 ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 kanallarının yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

23:15 Dilek Taşı

02:00 Arka Sokaklar

04:30 Kavak Yelleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

23:15 Yabancı Sinema Rambo 4

00:45 Yabancı Sinema Rambo 4

02:15 Yavru İle Katip

04:00 Aslı Hünel İle Gelin Evi

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

06:50 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:20 Ateş Kuşları

03:50 Mutfak Bahane

05:50 Bir Küçük Gün Işığı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yabancı Sinema Dengesiz

21:45 Yabancı Sinema Sinema Dengesiz

23:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

02:00 Kiralık Aşk

04:00 Güzel Köylü

05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İncir Ağacı

07:05 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:45 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

00:15 Benim Güzel Ailem

03:00 Diriliş Ertuğrul

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:00 Tuzak

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:15 Bu Tabak Kimin?

17:30 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yeni Dizi Hudutsuz Sevda

01:00 Yabani

03:30 Bu Tabak Kimin?

05:45 Kefaret