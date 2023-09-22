Bu akşam hangi diziler var? 22 Eylül 2023 Cuma TV yayın akışı tüm kanallar

Yeni sezonda ekranların sevilen yapımları televizyonlarda yerini alıyor. 22 Eylül 2023 Cuma akşamı ulusal kanallarda yerli diziler, yabancı sinema filmleri, yarışma programları ve maçlar ekrana gelecek. Pazar akşamı evinde TV keyfi yapmak isteyenler için birbirinden eğlenceli programlar, dizi ve filmler ekrana gelecek. Peki bugün hangi diziler var? İşte İşte 22 Eylül 2023 Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışı

22 EYLÜL 2023 YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

22 Eylül 2023 Cuma akşamı Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Ateş Kuşları, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Yalı Çapkını dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Aynı saatlerde TRT1'de Sen Türkülerini Söyle, TV8'de ise MasterChef All Star ile yarışma heyecanı yaşanacak. Fox TV'de ise Hudutsuz Sevda isimli dizi ilk bölümüyle yeniden ekranlarda olacak. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 22 Eylül 2023 ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 kanallarının yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Güzel Köylü

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Yerli Dizi Tekrar /Sinema

02:30 Kiralık Aşk

04:30 Güzel Köylü

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:15 Seksenler

15:55 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

23:30 Kendi Düşen Ağlamaz

02:30 Seksenler

04:10 Diriliş Ertuğrul

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Üç Kız Kardeş

03:00 Çemberimde Gül Oya

04:45 Kavak Yelleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Yabancı Sinema Rambo: Son Kan

02:00 Kızılcık Şerbeti

05:30 Yeni Gelin

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:15 Bu Tabak Kimin?

17:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

22:30 Yabani

01:00 Bambaşka Biri

03:30 Bu Tabak Kimin?

05:45 Kefareta

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Emre Dorman İle Kafamdaki Sorular

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:00 Tuzak