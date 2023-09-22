Bu akşam hangi diziler var? 22 Eylül 2023 Cuma TV yayın akışı tüm kanallar

Yeni sezonda ekranların sevilen yapımları televizyonlarda yerini alıyor. 22 Eylül 2023 Cuma akşamı ulusal kanallarda yerli diziler, yabancı sinema filmleri, yarışma programları ve maçlar ekrana gelecek. Pazar akşamı evinde TV keyfi yapmak isteyenler için birbirinden eğlenceli programlar, dizi ve filmler ekrana gelecek. Peki bugün hangi diziler var? İşte İşte 22 Eylül 2023 Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışı
22 EYLÜL 2023 YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
22 Eylül 2023 Cuma akşamı Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Ateş Kuşları, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Yalı Çapkını dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Aynı saatlerde TRT1'de Sen Türkülerini Söyle, TV8'de ise MasterChef All Star ile yarışma heyecanı yaşanacak. Fox TV'de ise Hudutsuz Sevda isimli dizi ilk bölümüyle yeniden ekranlarda olacak. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 22 Eylül 2023 ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 kanallarının yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Küçük Gün Işığı
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:00 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrar /Sinema
02:30 Kiralık Aşk
04:30 Güzel Köylü
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13:15 Seksenler
15:55 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
23:30 Kendi Düşen Ağlamaz
02:30 Seksenler
04:10 Diriliş Ertuğrul
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Üç Kız Kardeş
03:00 Çemberimde Gül Oya
04:45 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Yabancı Sinema Rambo: Son Kan
02:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Yeni Gelin
FOX TV YAYIN AKIŞI
15:15 Bu Tabak Kimin?
17:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
22:30 Yabani
01:00 Bambaşka Biri
03:30 Bu Tabak Kimin?
05:45 Kefareta
TV8 YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Emre Dorman İle Kafamdaki Sorular
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05:00 Tuzak