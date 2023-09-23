Bu akşam hangi diziler var? 23 Eylül 2023 Cumartesi TV yayın akışı tüm kanallar

Yeni sezonda ekranların sevilen yapımları televizyonlarda yerini alıyor. 23 Eylül 2023 Cumartesi akşamı ulusal kanallarda dizi, film, yarışma programları ve maçlar ekrana gelecek. Hafta sonu evinde TV keyfi yapmak isteyenler için birbirinden eğlenceli programlar, dizi ve filmler ekrana gelecek. Peki Bugün hangi diziler var? İşte 23 Eylül 2023 Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışı

23 EYLÜL 2023 YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

Bu akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Ya Çok Seversen, Gönül Dağı, Koruyucu, Yabani, Kardeşlerim ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 23 Eylül 2023 ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 kanallarının yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Safir

02:20 Ateş Kuşları

04:30 Bir Küçük Gün Işığı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 Sen Türkülerini Söyle

04:40 Son Toplayıcılar

05:40 Kapanış

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ya Çok Seversen

00:15 Arka Sokaklar

02:45 Yargı

04:00 Müzik Arası

05:00 Kavak Yelleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Kaynanalar (Yerli Sinema)

05:30 Yeni Gelin

FOX TV YAYIN AKIŞI

14:00 Bambaşka Biri

16:15 Yabani

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

22:30 Ruhun Duymaz

02:45 Hudutsuz Sevda

04:30 Bambaşka Biri

06:45 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Yerli Dizi Tekrar

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Koruyucu (Yabancı Sinema)

22:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

23:50 Kızgın Ateş (Yabancı Sinema)

02:20 Koruyucu (Yabancı Sinema)

03:50 Kızgın Ateş (Yabancı Sinema)

05:50 Hayat Bazen Tatlıdır

TV8 YAYIN AKIŞI

16:15 Oynat Bakalım

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:30 Gazete Magazin

02:00 Oynat Bakalım

04:30 Tuzak