Bu akşam hangi diziler var? 23 Eylül 2023 Cumartesi TV yayın akışı tüm kanallar

Yeni sezonda ekranların sevilen yapımları televizyonlarda yerini alıyor. 23 Eylül 2023 Cumartesi akşamı ulusal kanallarda dizi, film, yarışma programları ve maçlar ekrana gelecek. Hafta sonu evinde TV keyfi yapmak isteyenler için birbirinden eğlenceli programlar, dizi ve filmler ekrana gelecek. Peki Bugün hangi diziler var? İşte 23 Eylül 2023 Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışı
23 EYLÜL 2023 YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
Bu akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Ya Çok Seversen, Gönül Dağı, Koruyucu, Yabani, Kardeşlerim ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 23 Eylül 2023 ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 kanallarının yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Safir
02:20 Ateş Kuşları
04:30 Bir Küçük Gün Işığı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Sen Türkülerini Söyle
04:40 Son Toplayıcılar
05:40 Kapanış
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ya Çok Seversen
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Yargı
04:00 Müzik Arası
05:00 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Kaynanalar (Yerli Sinema)
05:30 Yeni Gelin
FOX TV YAYIN AKIŞI
14:00 Bambaşka Biri
16:15 Yabani
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
22:30 Ruhun Duymaz
02:45 Hudutsuz Sevda
04:30 Bambaşka Biri
06:45 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:00 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Koruyucu (Yabancı Sinema)
22:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
23:50 Kızgın Ateş (Yabancı Sinema)
02:20 Koruyucu (Yabancı Sinema)
03:50 Kızgın Ateş (Yabancı Sinema)
05:50 Hayat Bazen Tatlıdır
TV8 YAYIN AKIŞI
16:15 Oynat Bakalım
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:30 Gazete Magazin
02:00 Oynat Bakalım
04:30 Tuzak