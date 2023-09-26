Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. 26 Eylül 2023 Salı akşamı televizyonlarda; Dizi, film, yarışma programları ve maçlar ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışı

26 EYLÜL 2023 TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

Bu akşam Kanal D'de Üç Kız Kardeş, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, TRT1'de Hayatımın Neşesi, Fox TV'de ise Yabani isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak. Aynı saatlerde Show TV'de Müjdemi İsterim isimli yerli sinema filmi ilk kez televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşurken, TV8'de MasterChef All Star yeni bölümüyle, Star TV'de ise Yalı Çapkını tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. İşte 26 Eylül 2023 ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 kanallarının yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Dilek Taşı

02:45 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Müjdemi İsterim

22:30 Yerli Sinema Müjdemi İsterim

00:30 Kızılcık Şerbeti

03:15 Çiçek

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

07:20 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Mevlit Kandili Özel

01:20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

04:45 Mutfak Bahane

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

23:15 Yabancı Sinema Bıçak Sırtında

01:30 Yabancı Sinema Bıçak Sırtında

03:30 Güzel Köylü

05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:55 İncir Ağacı

07:05 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:40 Diriliş Ertuğrul

18:25 İddiaların Aksine

18:30 Ana Haber

19:00 Mevlid Kandili Özel Yayını

21:00 Hayatımın Neşesi

00:15 Gönül Dağı

04:00 Diriliş Ertuğrul

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:00 Tuzak

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Bambaşka Biri

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Yabani

23:15 Kirli Sepeti

01:45 Fatih Savaş İle Mevlid Kandili Özel

02:30 Bambaşka Biri

04:45 Aşk Yeniden

06:00 Kefaret