Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. 26 Eylül 2023 Salı akşamı televizyonlarda; Dizi, film, yarışma programları ve maçlar ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışı
26 EYLÜL 2023 TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
Bu akşam Kanal D'de Üç Kız Kardeş, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, TRT1'de Hayatımın Neşesi, Fox TV'de ise Yabani isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak. Aynı saatlerde Show TV'de Müjdemi İsterim isimli yerli sinema filmi ilk kez televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşurken, TV8'de MasterChef All Star yeni bölümüyle, Star TV'de ise Yalı Çapkını tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. İşte 26 Eylül 2023 ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 kanallarının yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Dilek Taşı
02:45 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Müjdemi İsterim
22:30 Yerli Sinema Müjdemi İsterim
00:30 Kızılcık Şerbeti
03:15 Çiçek
05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
07:20 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Mevlit Kandili Özel
01:20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
04:45 Mutfak Bahane
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
23:15 Yabancı Sinema Bıçak Sırtında
01:30 Yabancı Sinema Bıçak Sırtında
03:30 Güzel Köylü
05:30 Hayat Bazen Tatlıdır
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:55 İncir Ağacı
07:05 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:40 Diriliş Ertuğrul
18:25 İddiaların Aksine
18:30 Ana Haber
19:00 Mevlid Kandili Özel Yayını
21:00 Hayatımın Neşesi
00:15 Gönül Dağı
04:00 Diriliş Ertuğrul
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05:00 Tuzak
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Bambaşka Biri
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Yabani
23:15 Kirli Sepeti
01:45 Fatih Savaş İle Mevlid Kandili Özel
02:30 Bambaşka Biri
04:45 Aşk Yeniden
06:00 Kefaret