Bu akşam hangi diziler var? 8 Eylül 2023 Cuma TV yayın akışı

Televizyon izleyicileri 8 Eylül Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bu akşam hangi diziler var? sorusuna cevap aranırken çok sayıda kişi takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da milli maç UEFA Euro Elemeleri Türkiye-Ermenistan karşılaşması izleyici karşısına çıkacak. Peki, bu akşamki diziler hangi saatte yayınlanacak? 8 Eylül 2023 Cuma kanalların yayın akışında neler var? Tv kanallarında bugün izleyebileceğiniz diziler ve Ulusal kanalların yayın akışı listemizde.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Ateş Kuşları dizisi yeni sezondan ilk bölümüyle ekrana gelecek. TRT1'de Hayatımın Neşesi dizisinin ardından UEFA Euro Elemeleri Türkiye-Ermenistan maçı izleyiciyle buluşacak. Aynı saatlerde TV8'de MasterChef Türkiye All Star, Star Tv'de Yalı Çapkını dizisinin tekrar bölümü, Show TV'de ise Yerli Sinema Atla Gel Şaban yayınlanacak.
8 EYLÜL 2023 CUMA TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Atla Gel Şaban (Yerli Sinema)
21:45 Av (Yabancı Sinema)
23:45 Atla Gel Şaban (Yerli Sinema)
01:45 Av (Yabancı Sinema)
03:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Mutfak Bahane
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:30 Mutfak Bahane
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Dilek Taşı
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Dilek Taşı
02:30 Çemberimde Gül Oya
04:30 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Mucize Doktor
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Bu Tabak Kimin?
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Sil Baştan Kaynanam (Yerli Sinema)
01:00 Bu Tabak Kimin?
03:15 En Hamarat Benim
05:45 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Hayat Bazen Tatlıdır
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
23:15 Hayat Öpücüğü (Yerli Sinema)
01:15 Kiralık Aşk
02:45 Erkenci Kuş
04:45 Yüksek Sosyete
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Doğduğun Ev Kaderindir
04:00 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Adını Sen Koy
07:15 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hayatımın Neşesi
21:45 UEFA Euro Elemeleri "Türkiye-Ermenistan"
23:45 Benim Güzel Ailem
02:45 Diriliş Ertuğrul
04:40 Seksenler
06:20 Kapanış