Bu akşam hangi diziler var? 8 Eylül 2023 Cuma TV yayın akışı

Televizyon izleyicileri 8 Eylül Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bu akşam hangi diziler var? sorusuna cevap aranırken çok sayıda kişi takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da milli maç UEFA Euro Elemeleri Türkiye-Ermenistan karşılaşması izleyici karşısına çıkacak. Peki, bu akşamki diziler hangi saatte yayınlanacak? 8 Eylül 2023 Cuma kanalların yayın akışında neler var? Tv kanallarında bugün izleyebileceğiniz diziler ve Ulusal kanalların yayın akışı listemizde.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?



Bu akşam Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Ateş Kuşları dizisi yeni sezondan ilk bölümüyle ekrana gelecek. TRT1'de Hayatımın Neşesi dizisinin ardından UEFA Euro Elemeleri Türkiye-Ermenistan maçı izleyiciyle buluşacak. Aynı saatlerde TV8'de MasterChef Türkiye All Star, Star Tv'de Yalı Çapkını dizisinin tekrar bölümü, Show TV'de ise Yerli Sinema Atla Gel Şaban yayınlanacak.

8 EYLÜL 2023 CUMA TV YAYIN AKIŞI



SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Atla Gel Şaban (Yerli Sinema)

21:45 Av (Yabancı Sinema)

23:45 Atla Gel Şaban (Yerli Sinema)

01:45 Av (Yabancı Sinema)

03:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Mutfak Bahane

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

05:30 Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Dilek Taşı

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Dilek Taşı

02:30 Çemberimde Gül Oya

04:30 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Mucize Doktor

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Bu Tabak Kimin?

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Sil Baştan Kaynanam (Yerli Sinema)

01:00 Bu Tabak Kimin?

03:15 En Hamarat Benim

05:45 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Hayat Bazen Tatlıdır

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

23:15 Hayat Öpücüğü (Yerli Sinema)

01:15 Kiralık Aşk

02:45 Erkenci Kuş

04:45 Yüksek Sosyete

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Doğduğun Ev Kaderindir

04:00 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Adını Sen Koy

07:15 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hayatımın Neşesi

21:45 UEFA Euro Elemeleri "Türkiye-Ermenistan"

23:45 Benim Güzel Ailem

02:45 Diriliş Ertuğrul

04:40 Seksenler

06:20 Kapanış