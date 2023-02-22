Bu yaptıkları 'ekşi' bir şey!

Türkiye, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki büyük yıkımın yaralarını sarmaya devam ederken, yalan bilgilerle provokasyon yapanlarla da mücadele ediyor. Ekşi Sözlük, 'Baraj patladı', 'Askerler deprem kolilerini çaldı' gibi gerçek dışı iddialarda bulunarak provokasyon yaptı. Sadece bu yalan iddialarla da yetinemeyen Ekşi Sözlük'te, milli savunmanın önemli isimlerinden Selçuk Bayraktar'a da tehditlerde bulunuldu.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ



Twitter'daki algı hesaplarının, medyatik operasyonların ve Türk halkını kışkırtan duyumların merkezi olan Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmişti.

Her ne kadar medyada hangi minvalde olursa olsun sansüre ve karartma olmasın karşı olunsa da, Ekşi Sözlük'te uzun süredir açılan başlıklar ile sahte hesaplar üzerinden gerçek dışı dezenformasyonlar yürütüldü.

Ekşi Sözlük, Türk halkının doğru bilgiye en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde, "Deprem bölgesinde baraj patladı", "Askerler deprem kolilerini çaldı", "Afad deprem yardımlarını alevilere dağıtmadı" gibi birçok yalan bilgiyle provokasyon yaptı.

SELÇUK BAYRAKTAR'LA İLGİLİ PROVOKASYON



Sadece bu provokasyonlarla da yetinmeyen Ekşi Sözlük platformu, başlık ve yorumlarla "Selçuk bayraktarı dar dar ağaçlarda görelim" gibi tehditkar paylaşımlarda bulundu.

Ayıca Ekşi Sözlük'te "İç savaş için gerekenler" gibi farklı bir başlıkta da halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek bilgiler paylaşıldı.

Ekşi Sözlük, birçok asparagas iddia ile sosyal medyada gündem oluşturup halkı infiale sürükleyen, enkaz çalışmalarının durmasına sebebiyet veren, birilerine dar ağacını gösteren, vatandaşı Mehmetçiğe düşman eden bir site.

İfade özgürlüğü en temel haktır fakat dezenformatif içerikli haber yayınlamak ve özellikle şu günlerde nefret ağı oluşturmak ifade özgürlüğü değildir.