Bugün hangi diziler var? 5 Ekim 2023 Perşembe TV yayın akışı tüm kanallar

Yeni sezonda ekranların sevilen yapımları televizyonlarda yerini alıyor. 17 Eylül 2023 Pazar akşamı ulusal kanallarda dizi, film, yarışma programları ve maçlar ekrana gelecek. Pazar akşamı evinde TV keyfi yapmak isteyenler için birbirinden eğlenceli programlar, dizi ve filmler ekrana gelecek. Peki Bugün hangi diziler var? İşte İşte 5 Ekim 2023 Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışı

5 EKİM 2023 YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

Bu akşam Kanal D'de Dilek Taşı, ATV'de Aldatmak, TRT1'de Kendi Düşen Ağlamaz, Fox TV'de Hudutsuz Sevda dizilerinin yeni bölümleri seyirciyle buluşacak. Show TV'de Avanak Abdi isimli yerli sinema filmi yayınlanırken, TV8'de MasterChef All Star'ın yeni bölümünde heyecanlı anlar yaşanacak. Star TV'de ise Yalı Çapkını dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 5 Ekim 2023 ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 kanallarının yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

00:15 Üç Kız Kardeş

03:00 Poyraz Karayel

04:45 Güneşi Beklerken

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Avanak Abdi

21:45 Aile

01:15 Kızılcık Şerbeti

03:45 Yerli Sinema Avanak Abdi

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:20 Ateş Kuşları

04:20 Mutfak Bahane

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yabancı Sinema Oliver Twist: Modern Zamanlar

15:30 Güzel Köylü

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

22:45 Ömer

01:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

03:30 Güzel Köylü

05:30 Aramızda Kalsın

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:45 İncir Ağacı

07:00 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:45 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

00:15 Benim Güzel Ailem

02:55 Diriliş Ertuğrul

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:00 Tuzak

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:30 Kirli Sepeti

02:00 Kader Bağları

04:30 Bu Tabak Kimin?

06:00 Kefaret