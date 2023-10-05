Bugün hangi diziler var? 5 Ekim 2023 Perşembe TV yayın akışı tüm kanallar

Yeni sezonda ekranların sevilen yapımları televizyonlarda yerini alıyor. 17 Eylül 2023 Pazar akşamı ulusal kanallarda dizi, film, yarışma programları ve maçlar ekrana gelecek. Pazar akşamı evinde TV keyfi yapmak isteyenler için birbirinden eğlenceli programlar, dizi ve filmler ekrana gelecek. Peki Bugün hangi diziler var? İşte İşte 5 Ekim 2023 Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışı
5 EKİM 2023 YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
Bu akşam Kanal D'de Dilek Taşı, ATV'de Aldatmak, TRT1'de Kendi Düşen Ağlamaz, Fox TV'de Hudutsuz Sevda dizilerinin yeni bölümleri seyirciyle buluşacak. Show TV'de Avanak Abdi isimli yerli sinema filmi yayınlanırken, TV8'de MasterChef All Star'ın yeni bölümünde heyecanlı anlar yaşanacak. Star TV'de ise Yalı Çapkını dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 5 Ekim 2023 ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 kanallarının yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
00:15 Üç Kız Kardeş
03:00 Poyraz Karayel
04:45 Güneşi Beklerken
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Avanak Abdi
21:45 Aile
01:15 Kızılcık Şerbeti
03:45 Yerli Sinema Avanak Abdi
05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:20 Ateş Kuşları
04:20 Mutfak Bahane
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yabancı Sinema Oliver Twist: Modern Zamanlar
15:30 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
22:45 Ömer
01:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
03:30 Güzel Köylü
05:30 Aramızda Kalsın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:45 İncir Ağacı
07:00 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:45 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
00:15 Benim Güzel Ailem
02:55 Diriliş Ertuğrul
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05:00 Tuzak
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:30 Kirli Sepeti
02:00 Kader Bağları
04:30 Bu Tabak Kimin?
06:00 Kefaret