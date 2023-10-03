Bugün hangi diziler var? sorusu, TV izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve maçlar izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. 3 Ekim 2023 Salı akşamı televizyonlarda; Dizi, film, yarışma programları ve maçlar ekrana gelecek. Peki, Bugün hangi diziler var? İşte Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışı
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam perşembe akşamı Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yalı Çapkını, Hayatımın Neşesi, Yabani ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek. Aynı saatlerde Manchester United-Galatasaray maçı, futbolseverlerle buluşacak. İşte 3 Ekim 2023 ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 kanallarının yayın akışı...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Manchester United-Galatasaray karşılaşması ekrana gelecek. Manchester United-Galatasaray maçı saat 22.00'de Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.
ATV YAYIN AKIŞI
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Ateş Kuşları
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Dilek Taşı
02:45 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yabani
23:30 Hudutsuz Sevda
02:00 Kirli Sepeti
04:30 Bu Tabak Kimin?
06:00 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Deliha 2 (Yerli Sinema)
22:00 Deliha 2 (Yerli Sinema)
00:30 Yerli Dizi Tekrar
03:30 Güzel Köylü
05:30 Hayat Bazen Tatlıdır
TV8 YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05:00 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:10 Diriliş Ertuğrul
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
20:00 Hayatımın Neşesi
00:10 Yerli Dizi
03:20 Diriliş Ertuğrul
05:40 Kapanış