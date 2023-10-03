Bugün hangi diziler var? sorusu, TV izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve maçlar izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. 3 Ekim 2023 Salı akşamı televizyonlarda; Dizi, film, yarışma programları ve maçlar ekrana gelecek. Peki, Bugün hangi diziler var? İşte Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışı

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?



Bu akşam perşembe akşamı Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yalı Çapkını, Hayatımın Neşesi, Yabani ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek. Aynı saatlerde Manchester United-Galatasaray maçı, futbolseverlerle buluşacak. İşte 3 Ekim 2023 ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 kanallarının yayın akışı...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Manchester United-Galatasaray karşılaşması ekrana gelecek. Manchester United-Galatasaray maçı saat 22.00'de Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Ateş Kuşları

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Dilek Taşı

02:45 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yabani

23:30 Hudutsuz Sevda

02:00 Kirli Sepeti

04:30 Bu Tabak Kimin?

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Deliha 2 (Yerli Sinema)

22:00 Deliha 2 (Yerli Sinema)

00:30 Yerli Dizi Tekrar

03:30 Güzel Köylü

05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:00 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:10 Diriliş Ertuğrul

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

20:00 Hayatımın Neşesi

00:10 Yerli Dizi

03:20 Diriliş Ertuğrul

05:40 Kapanış