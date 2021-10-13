Bugün televizyonda neler var? 13 Ekim 2021 Çarşamba TV yayın akışı

13 Ekim 2021 Çarşamba 13:17 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 13:17

Bugün televizyonda yayınlanacak dizi, film ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 13 Ekim 2021 Çarşamba TV yayın akışını merak ediyor. Ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar yer alacak. Seyirciler "Bugün TV'de ne var? Çarşamba dizileri neler?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte 13 Ekim 2021 Çarşamba akşamı TV8, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star Tv, Atv ve TRT1 yayın akışı

Bu akşam Tv'de Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Kanunsuz Topraklar, MasterChef Türkiye ve Ekşi Elmalar filmi ekrana gelecek. İşte Atv, TV8, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star Tv ve TRT1 yayın akışı

13 EKİM 2021 ÇARŞAMBA ULUSAL KANALLARIN TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.40 Star Haber

20:00 Ekşi Elmalar

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Kanunsuz Topraklar

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09.00 Dr. Yerebakanla Hayatın Ritmi

08:50 Kalk Gidelim

13.00 Bizim Köyün Kızları

16.30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Dünya Hali (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10 Senin hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Öldürme Arzusu

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

08.45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 Masterchef Türkiye

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Masterchef Türkiye