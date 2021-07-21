Kurban Bayramı'nın ikinci gününü evde geçirecek olanlar, televizyon yayın akışlarına göz atıyor. Bugün Tv'de hangi dizi ve filmler var? sorusu, akşam televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. 21 Temmuz 2021 Çarşamba akşamı TRT1, Avt, Show Tv, Star Tv, Kanal D, FOX Tv ve Tv8'de kanalların Tv yayın akışında birbirinden güzel yapımlar ekrana gelecek. Peki Bugün Tv'de hangi dizi ve filmler var? 21 Temmuz 2021 Çarşamba Tv yayın akışı
BUGÜN TV'DE HANGİ DİZİ VE FİLMLER VAR?
Bugün televizyonda Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle, Sen Çal Kapımı, İbo Show, Ralph ve İnternet, Şarkılar Bizi Söyler, Masterchef ve PSV Eindoven – Galatasaray maçı yer alacak. İşte 21 Temmuz Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)
14.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Yedi Bela Hüsnü 'Yerli Sinema'
02.00 Yedi Bela Hüsnü 'Yerli Sinema'
03.45 Cam Tavanlar 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
16.30 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'
23.00 Oluversin Gari
02.30 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
04.45 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
17.00 Boşver Arkadaş
18.45 Star Haber
20.00 İbo Show
23.30 Arkadaşım Hoşgeldin
01.45 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Şarkılar Bizi Söyler
00.15 Çetin Ceviz
02.30 Güneşin Kızları 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Maide'nin Altın Günü "Yerli Sinema"
16.10 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Ralph ve İnternet TV'de ilk "Yabancı Sinema"
22.15 Şans Kapıyı Çalınca
00.35 Fantastik Canavarlar "Yabancı Sinema"
03.10 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
11.30 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)
15.10 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Hanımağa'nın Gelinleri
22.55 Son Şans
01.40 Son Şans
03.40 Hanımağa'nın Gelinleri
TV8 YAYIN AKIŞI
13:00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye 2021
20:00 Masterchef Türkiye 2021
22:00 PSV Eindoven – Galatasaray