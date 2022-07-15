Bugün TV'de hangi diziler ve filmler var? 15 Temmuz 2022 Cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? sorusunun yanıtı, pazar günü televizyon başında vakit geçirmek isteyen izleyici tarafından araştırılıyor. Bu akşam TV'de birbirinden güzel dizi, film ve programlar seyirci karşısına çıkacak. Peki bugün TV'de neler var? İşte 15 Temmuz Cuma TRT1, Kanal D, TV8, Star TV, Show TV,Fox TV, ATV yayın akışı
15 Temmuz Cuma akşamı TV'de; Kim Milyoner olmak İster, Survivor, Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, Kim Milyoner Olmak İster, Çember: Gün Doğmadan, Ah Nerede, Eski Köye Yeni Adet, Kumpas, Masterchef Türkiye ve Güldür Güldür ekrana gelecek. İşte 15 Temmuz 2022 Cuma TV yayın akışı
ATV YAYIN AKIŞI
16:10 Oskar Çöllerde
16:35 Türkler Geliyor
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Çember: Gün Doğmadan
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
20:00 Ah Nerede
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Eski Köye Yeni Adet
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kumpas
22:00 Türk Sineması "15/07 Şafak Vakti"
TV8 YAYIN AKIŞI
14:15 Canım Annem
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
TRT2 YAYIN AKILI
16:30Anadolu Arkeolojisi
17:00Felsefe Söyleşileri
18:00Hayat Sanat
18:30Arşivden Konserler
19:00Karalama Defteri
19:30Anjelika Akbar İle Sesler
20:00Kısa Film Kuşağı
20:30Belgesel : Benim Şehrim Benim Ülkem ( My City My Country )
21:00İhmal Edilebilir Nasihatler
22:00Film Önü
22:15Yabancı Sinema: Son Mohikan (The Last of the Mohicans)