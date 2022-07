Bugün TV'de hangi diziler ve filmler var? 15 Temmuz 2022 Cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? sorusunun yanıtı, pazar günü televizyon başında vakit geçirmek isteyen izleyici tarafından araştırılıyor. Bu akşam TV'de birbirinden güzel dizi, film ve programlar seyirci karşısına çıkacak. Peki bugün TV'de neler var? İşte 15 Temmuz Cuma TRT1, Kanal D, TV8, Star TV, Show TV,Fox TV, ATV yayın akışı

BUGÜN TV'DE HANGİ DİZİLER VE FİLMLER VAR?

15 Temmuz Cuma akşamı TV'de; Kim Milyoner olmak İster, Survivor, Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, Kim Milyoner Olmak İster, Çember: Gün Doğmadan, Ah Nerede, Eski Köye Yeni Adet, Kumpas, Masterchef Türkiye ve Güldür Güldür ekrana gelecek. İşte 15 Temmuz 2022 Cuma TV yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI

16:10 Oskar Çöllerde

16:35 Türkler Geliyor

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Çember: Gün Doğmadan

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20:00 Ah Nerede

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Eski Köye Yeni Adet

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kumpas

22:00 Türk Sineması "15/07 Şafak Vakti"

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Canım Annem

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür

TRT2 YAYIN AKILI

16:30Anadolu Arkeolojisi

17:00Felsefe Söyleşileri

18:00Hayat Sanat

18:30Arşivden Konserler

19:00Karalama Defteri

19:30Anjelika Akbar İle Sesler

20:00Kısa Film Kuşağı

20:30Belgesel : Benim Şehrim Benim Ülkem ( My City My Country )

21:00İhmal Edilebilir Nasihatler

22:00Film Önü

22:15Yabancı Sinema: Son Mohikan (The Last of the Mohicans)