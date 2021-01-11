Bugün TV'de ne var? 11 Ocak 2021 Pazartesi Star, ATV, TV8, Show TV, Kanal D TV yayın akışı

11 Ocak 2021 TV yayın akışı, televizyonda izlemek istediği programlar olup olmadıpını merak edenler tarafından araştırılıyor. İzleyenler, yayın akışı sayesinde istedikleri dizi ve yarışma programlarının saatlerini bulabilecekler. Peki Bugün TV'de ne var? Bu akşam Çukur, Maraşlı (yeni dizi), Yasak Elma, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Survivor 2021 yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte 11 Ocak 2021 Pazartesi Show TV, Kanal D, TRT1, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları birçok dizi ve program yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam TV'de neler yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? İşte 11 Ocak Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT 1, TV8 yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı (yeni dizi)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Gelinim Mutfakta
14:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter ve Azkban Tutsağı
22:40 Beceriksiz Katil
STAR TV 11 YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
TV8 YAYIN AKIŞI
13:45 Doya Doya Moda
17.45 Survivor Panaroma
20:00 Survivor
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Çukur
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Bir Garip Aşk
23:20 Ah Kalbim