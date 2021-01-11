Bugün TV'de ne var? 11 Ocak 2021 Pazartesi Star, ATV, TV8, Show TV, Kanal D TV yayın akışı

11 Ocak 2021 Pazartesi 12:39 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 12:39

11 Ocak 2021 TV yayın akışı, televizyonda izlemek istediği programlar olup olmadıpını merak edenler tarafından araştırılıyor. İzleyenler, yayın akışı sayesinde istedikleri dizi ve yarışma programlarının saatlerini bulabilecekler. Peki Bugün TV'de ne var? Bu akşam Çukur, Maraşlı (yeni dizi), Yasak Elma, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Survivor 2021 yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte 11 Ocak 2021 Pazartesi Show TV, Kanal D, TRT1, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları birçok dizi ve program yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam TV'de neler yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? İşte 11 Ocak Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT 1, TV8 yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maraşlı (yeni dizi)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta

14:45 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Harry Potter ve Azkban Tutsağı

22:40 Beceriksiz Katil

STAR TV 11 YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Aşk Yeniden

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

TV8 YAYIN AKIŞI

13:45 Doya Doya Moda

17.45 Survivor Panaroma

20:00 Survivor

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Çukur

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Bir Garip Aşk

23:20 Ah Kalbim