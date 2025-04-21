24 TV'de yayımlanan Günün Manşeti programında diploma iptalini siyasi karar olarak nitelendiren, İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olduğunu belirterek darbe tehdidinde bulunan Bülent Arınç'ın sözleri ele alındı.

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, Arınç'ın son yaptığı açıklamanın darbe çağrışımı olarak yorumlandığını kaydetti. Söz konusu açıklamaya ait görüntüyü değerlendiren Özkök, Arınç'ın "Siyasi bir irade demi?" diye sorulan soruya evet karşılığını vermediğine dikkat çekti.

Arınç'ın ilginç zamanlarda çıktığını kaydeden Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Arınç'ın ilk makas değişikliği yaptığı yerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dershaneleri kapatacağız" açıklamasından sonra olduğunu belirtti.

FETÖ operasyonlarının yapıldığı dönemde Arınç'ın "Bana cüppemi giydirmesinler" sözlerine atıfta bulunan Albayrak, "Arınç yine cüppesini giymiş demek ki" ifadelerini kullandı.