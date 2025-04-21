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Medya

Bülent Arınç'ın darbe tehdidine Nuh Albayrak'tan FETÖ iması: Yine cüppesini giymiş demek ki

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, 24 TV'de yayımlanan Günün Manşeti'nde yaptığı değerlendirmede Bülent Arınç'ın Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptığı açıklamanın darbe çağrışımı olarak yorumlandığını kaydetti. Arınç'ın ilginç zamanlarda çıktığına vurgu yapan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak da FETÖ operasyonlarının yapıldığı dönemde Arınç'ın “Bana cüppemi giydirmesinler” sözlerine atıfta bulundu. Albayrak, 'Arınç yine cüppesini giymiş demek ki' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ21 Nisan 2025 Pazartesi 13:06 - Güncelleme:
Bülent Arınç'ın darbe tehdidine Nuh Albayrak'tan FETÖ iması: Yine cüppesini giymiş demek ki
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24 TV'de yayımlanan Günün Manşeti programında diploma iptalini siyasi karar olarak nitelendiren, İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olduğunu belirterek darbe tehdidinde bulunan Bülent Arınç'ın sözleri ele alındı.

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, Arınç'ın son yaptığı açıklamanın darbe çağrışımı olarak yorumlandığını kaydetti. Söz konusu açıklamaya ait görüntüyü değerlendiren Özkök, Arınç'ın "Siyasi bir irade demi?" diye sorulan soruya evet karşılığını vermediğine dikkat çekti.

Arınç'ın ilginç zamanlarda çıktığını kaydeden Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Arınç'ın ilk makas değişikliği yaptığı yerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dershaneleri kapatacağız" açıklamasından sonra olduğunu belirtti.

FETÖ operasyonlarının yapıldığı dönemde Arınç'ın "Bana cüppemi giydirmesinler" sözlerine atıfta bulunan Albayrak, "Arınç yine cüppesini giymiş demek ki" ifadelerini kullandı.

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