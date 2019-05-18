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Burak Dakak (Akın koçovalı) kimdir? Burak Dakak Çukur’da mı oynayacak?

‘Burak Dakak’ kimdir? Sorusuna Çukur dizisi hayranları tarafından yanıt aranıyor. 2009 yılında dönemin dikkat çeken dizilerinde Ezel dizisinde oynadığı karakterle dikkatleri üzerine çeken Burak Dakak ne son olarak Gülperi’deki Hasan karakteriyle iyice tanınmaya başlandı. Çukur dizisinin yeni sezonunda Akın Koçavalı’yı canlandırılacağı iddia edilen Burak Dakak’ın biyografisi Çukur hayranları tarafından merak konusu oldu. Peki, Durak Dakak kim, kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte bilmek istediğiniz tüm ayrıntılar haberimizde…

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Son dönemin popüler dizisi Çukur’da Akın Koçavalı’yı canlandıracağı iddia edilen Burak Dakak’ın kim olduğu dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. Burak Dakak kimdir, kaç yaşında? Bura Dakak hangi dizi ve filmlerde oynadı? Sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. İlk olarak 2009 yılında dönemin dikkat çeken dizilerinde Ezel dizisinde oynadığı karakterle dikkatleri üzerine çeken Burak Dakak ne son olarak Gülperi’deki Hasan karakteriyle iyice tanınmaya başlandı. Burak Dakak, 1998 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü bitirdi. İşte haberimizin ayrıntıları…

BURAK DAKAK KİMDİR?

Burak Dakak, 1998 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü bitirdi. 2008 yılında küçük oyuncu olarak yer aldığı Doğruluk Ekseni dizisi ile kariyerine ilk adımını attı. 2009 yılında Ezel dizisinde oynadığı karakter ile dikkatleri üzerinde toplayan Dakak, sonra sırasıyla Geniş Aile (2009), Kolej günlüğü (2011), Son (2012), Benim Adım Gültepe (2014), Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016), Umuda Kelepçe Vurulmaz(2016) projelerinde boy gösterdi. Burak Dakak son olarak ise Gülperi dizisinde Hasan karakterini canlandırdı.

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