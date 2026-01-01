Bütün dünya uykusundayken Türk milleti Gazze için ayakta

Galata Köprüsü'ndeki tarihi Gazze buluşmasını ekranlara taşıyan 24 TV, konuklarıyla bölgenin nabzını tutmaya devam ediyor.

Türk halkının sabahın bu karanlık vaktinde buraya geldiğini kaydeden Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer, "Bu çok anlamlı bir kalabalık. 2025'e de böyle başlamıştık, 2026 yılına da yine İstanbul, Gazze'nin ve Filistin halkının yanında olduğunu göstererek başlıyor. Bu çok anlamlı bir duruş. Türk halkı mazlumların yanında olduğunu bütün dünyaya gösteriyor. Türk halkı sabahın bu karanlık vaktinde buraya geliyor. Bütün dünya uykusundayken, Gazze'deki katliam için insanlığın büyük çoğunluğu uykudayken Türk milleti uykuda olmadığını gösteriyor. Türk bayrağı herhangi bir bayrak değil, sadece bizim bayrağımız değil. O bayrak sadece huzurun ve güvenin teminatı. O bayrağın gölgesinde toplanacağımız günler yakındır. Hamas'ın yanında olan tek ülke Türkiye oldu. Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmadığını söyleyen tüm yalanlara rağmen Filistin halkı bu gerçeğin farkında" dedi.

"DÜNYANIN VİCDANININ BULUŞTUĞU YER"

TürkMedya İcra Kurulu Başkanı ve Gazeteci Murat Çiçek, 24 TV'de açıklamalarda bulundu.

Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Nehirden Deniz Özgür Filistin" yürüyüşüne değinen Murat Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

"Kalabalık hala gelmeye devam ediyor. Şu anda burası 1 Ocak sabahı, dünyanın vicdanının buluştuğu yer. İsrail'in soykırımıyla 70 binden fazla insanın hunharca katledildiği bir yerde, dünya elbette topluluklar seslerini çıkarıyorlar ama bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak dünyanın vicdanının burada buluşuyor olması önemli. Bu soğukta kendisi gelemese bile vicdanı, ruhu burada olan insanlar var. Filistinlilerin katledildiği bir yerde bir nebze olsun, hani Hz. İbrahim'e çenesiyle su taşıyan karınca misali tarafımızın belli olması bakımından burada olmak önemli. Bu soykırımı dünyaya haykırmak bakımından önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.