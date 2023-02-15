Cahil, yalancı ve sıvacı tilkiler...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen, 11 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından tüm Türkiye seferber olmuşken, FOX TV'de akıl almaz iftiralar ortaya atıldı.

Depremle mücadelede ciddi derecede bilgi kirliliğine neden olan dezenformasyonun bir örneği FOX TV ekranlarında yaşandı.

Milli İHA'ların depremin 1. gününden itibaren afet bölgesinde görev uçuşu yaptığını görmezden gelen Deniz Zeyrek, "Şimdi övünüyoruz mesela. Savaş konusu olduğunda İHA'lar, İHA'lar ya deprem olduğu anda, hava aydınlandığında bu kentlerin üstünde bir İHA çıkarılsaydı... Full şehirler fotoğraflansaydı. Yani bunla bunları koysalardı masaya. Enkazları tek tek işaretleselerdi..." gibi asılsız ve mesnetsiz iddialarda bulundu.

Murat Yetkin ise araya girerek Deniz Zeyrek'in iftiralarını akıl almaz bir boyuta taşıdı. Aslı astarı olmayan ifadeler kullanan Yetkin, "Yaptı biliyor musun? Kimle, kime yaptırdılar? Biliyor musun? İsrailli şirkete" sözleriyle başka bir skandala imza attı.

FOX Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ise yalan olduğu kanıtlanan deprem bölgesine gönderilen yardımların 'alkollü içecek logosu yüzünden geri çevrildiği' iddiasını bile dile getirmekten geri durmadı. Şentürk, "Böyle bir ortamda kışlık mont yardımı gelmiş. Kutuların üzerinde bira ismi var diye yardımı gönderiyorlar" açıklamalarıyla yalana destek çıktı.

Nevşin Mengü ve Murat Yetkin'in, "O iddia yalanlandı" hatırlatması üzerine perişan bir duruma düşen Doğan Şentürk, "Ben bilmem, kafa bu kafa, yaparlar mı yaparlar" şeklinde, kendisini daha da batıran bir "yuvarlama"ya imza attı.