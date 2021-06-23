Can Ataklı'dan ''Artı1 TV'' iddiası! 40 milyon lira hangi CHP'linin cebine gitti?

23 Haziran 2021 Çarşamba 11:11 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 11:13

Gazeteci Can Ataklı, Artı1 TV ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Ataklı, Artı1 TV'nin kuruluşu için CHP'den toplanan 40 milyon liranın başka bir CHP'li tarafından buharlaştırıldığını iddia etti.

Can Ataklı'dan "Artı Bir TV" iddiası! 40 milyon lira hangi CHP'linin cebine gitti?

Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'in Artı1 TV tartışması

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ile aynı gazetenin yazarı olan Uğur Dündar'ın kavgası gündeme oturmuştu. Kurucuları arasında Dündar'ın da yer aldığı Artı1 TV'nin, Avusturya'da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz tarafından finanse edilerek kurdurulduğunu ima eden Özdil, "SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor. Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor! Dürüst ve güvenilir(!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor" paylaşımı yapmıştı.

Uğur Dündar ise, "Yazıklar olsun. Sen nasıl ima yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin... Kötü kalpli. Karşıma çıkarsan çok fena olur. Bu benim yediğim bir hançerdir. Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin" demişti.