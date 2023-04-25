Canlı yayında yüzler düştü! Sözcü TV'de dikkat çeken anlar

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü TV canlı yayınında konuk Ali Çarkoğlu'nun, "Millet İttifakı'nın kampanyası dinamik değil, sahada farklı bir sonuç görebiliriz. AK Parti'nin destek tabanı bir çöküş içerisinde gözükmüyor" sözleri programdakilerin yüzlerini düşürdü.

Türkiye, 19 gün sonra sandık başına gidiyor. Hal böyleyken tüm ülke seçim atmosferinden nasibini alıyor. Son olarak Sözcü TV'de Ebru Baki'nin sunumuyla yayınlanan Para Politika programında dikkat çeken anlar yaşandı.

Programa sunucu Baki'nin yanı sıra gazeteci İsmail Saymaz, ekonomist Murat Kubilay ve siyaset bilimci Ali Çarkoğlu katıldı.

'KILIÇDAROĞLU İÇİN BİR DİP DALGA İHTİMALİ OLABİLİR Mİ' DİYE SORULDU

Programda söz alan Kubilay, Çarkoğlu'na "14 Mayıs tarihi üzerinden çok benzetme yapıldı, 1950'deki seçimler. Orada da CHP'yi şaşırtan Demokrat Parti lehine çok ciddi bir dip dalganın olmasıydı. Şu anda belkide Erdoğan'ın hiç kazanma şansı yok, belki Kılıçdaroğlu'na emek vermese bile çoktan kazandıracak güçlü bir dip dalga ihtimali yok mudur?Anketlere yansımamış böyle bir ihtimal yok mudur?" diye sordu.

"BAYRAMI ANADOLU'DA GEÇİRDİM, ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Bayramı Anadolu'da geçirdiğini ifade ederek anıt veren Çarkoğlu, gözlemlerine dayanarak Anadolu'da Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir dip dalga olmadığını söyledi.

Çarkoğlu, Millet İttifakı'nın seçim kampanyasının yeterince dinamik olmadığını da belirtti.

"SAHADA BÜYÜK BİR FARK GÖREBİLİRİZ"

"Böyle bir heyecan olmadığı takdirde seçim günü sahada büyük bir fark görmeyebiliriz, buna hazırlıklı olmak lazım" diyen Çarkoğlu, DSP ile AK Parti'yi kıyasladı.

YÜZLER BİR ANDA DÜŞTÜ

AK Parti'nin DSP'nin durumunda olmadığını, sahada böyle bir durum görmediğinin altını çizen Çarkoğlu, "Böyle bir çöküş görmüyoruz, AK Parti'nin destek tabanı bir çöküş içerisinde gözükmüyor şu an itibarıyla" dedi.

Çarkoğlu'nun o sözleri sonrası sunucu Baki ve konukların yüzleri düştü.

"AK PARTİ'NİN DESTEK TABANI BİR ÇÖKÜŞ İÇERİSİNDE GÖZÜKMÜYOR"

O anlar böyle görüntülenirken, Ali Çarkoğlu'nun konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

"Ben böyle bir dip dalgayı 1 Mayıs 1950 yılında Anadolu'da dolaşıyor olsaydık, herhalde görürdük. Ama şu anda öyle bir dip dalgayı nerede dolaşırsanız dolaşın, bayramda Anadolu'daydım öyle bir dip dalganın seçmeni hareketlendirdiğini açıkçası hissetmedi. Kampanya yeterince dinamik değil, insanları sokağa dökemiyor. Bu yeni bir seçim artık internet çağındayız bu iş artık WhatsApp Facebook üzerinden yürüyor. Bu argümanları ben de duyuyorum, böyle bir heyecan olmadığı takdirde seçim günü sahada büyük bir fark görmeyebiliriz, buna hazırlıklı olmak lazım. Bu kadar gizli bir destek var ve biz bunu hiçbir şekilde görmüyoruz, değişik çalışmalarda farklı sonuçlar geliyor fakat AK Parti'nin DSP gibi bir çöküş içerisinde olduğunu gösteren bir sonuç ben görmüyorum. Oysa DSP 2022 yılında yüzde 20'yi aşkın oydan yüzde 2'nin altına düştü. Şu anda benzer bir iktisadi kriz içerisinde yaşıyoruz, bu iktisadi krize o dönemde olmadığı kadar sorun da eklenmiş durumda. Buna rağmen böyle bir çöküş görmüyoruz, AK Parti'nin destek tabanı bir çöküş içerisinde gözükmüyor şu an itibarıyla."