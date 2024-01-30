Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan "değişim" tartışmaları, 38. Olağan Kurultay'da Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle son bulurken, yerel seçimler öncesi parti içinde yeni krizler patlak verdi. Aday belirleme sürecinde büyük kavgaların yaşandığı CHP'de geçtiğimiz günlerde şok bir istifa gerçekleşti. CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Resmi X hesabından istifasını duyuran, İlgezdi, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor" dedi.

CHP'den geçtiğimiz günlerde şok sözlerle istifa eden Battal İlgezdi, katıldığı tv100 yayınında istifasına yönelik konuştu.

PARTİ NEREDEN YÖNETİLİYOR?

İstifasına ilişkin İlgezdi "İstifamla ilgili şunu söyleyeyim ben bir yere aday olmak veya tekrar belediye başkanı olmak için istifa etmedim. CHP'nin kendi organları vardır. MYK'nın üyeleri, belediye başkanı buradan geçer, parti meclisinin onayı ile atanır. Burada verilemeyecek bir karar asla kabul edilemez. Mevkidaşım bana bunu tebliğ edemez. Parti buradan mı Ankara'dan mı yönetiliyor karar versinler" diye konuştu.

"HİÇBİR PARTİDEN ADAY OLMAYACAĞIM"

"Başka bir partiden aday olacak mısınız?" sorusunu İlgezdi, "Hiçbir partiden aday olmayacağım, ben aday olmak için istifa etmedim" diyerek yanıtladı.

"PARTİDEN TASFİYE YAPILIYOR"

İlgezdi "Eğer Kemal Deniz Bozkurt'u, Şükrü Bey'i, Avcılar'da Turan Bey'i yaparlarsa ben bütün bu iddialardan vazgeçiyorum. Evet bu söylediğimiz arkadaşların hepsi Kürt-Alevi kökenlidir. İstanbul'da Kürt-Alevi tasfiyesi yapılıyor" dedi.

"İMAMOĞLU'NDAN ADAYLIK İSTEYEN ŞEREFSİZDİR"

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç ile birbirine giren Battal İlgezdi, "Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık isteyen şerefsizdir, yalan söyleyen de şerefsiz oğlu şerefsizdir. O kadar basit. Onun önüne yazı atıyorlar yalan söylüyor. Ayıptır ya, sabahtan beri buna veriyorlar eline Saraçhane bülbülü gibi öttürüyor.. Habire yalan.." sözlerini kullandı.