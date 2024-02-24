Canlı yayında F-35 iddiası: Türkiye'nin kapısına gelecekler

Gazeteci Zafer Şahin Ülke TV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda çok ciddi sorunlar yaşadığımız için, kendi uçaklarımızla kendi gemimizi vurduk. Şehitler verdik" diyen Şahin, "O günlerden bugünlere gelmek gerçekten gurur verici. Bunun mutluluğunu yaşamak dururken, biz ısrarla bir kayıkçı kavgasına bu ülkeyi çekmeye çalışıyorlar" dedi.

"ARABA YAPTIRMAZLAR ARABA"

KAAN'ın, 5 Ağustos 2016'da projeye başlandığını belirten Şahin, "Daha sonra TUSAŞ, 2017'de İngilizlerle destek sözleşmesi imzalıyor. Yani Türkiye'nin bunun öncesinde, bir beşinci nesil savaş uçağı yapmak gibi savunma stratejisi yok. Önemli olan burada siyasi iradedir. Siyasi irade kasırgalar karşısında ne kadar dirayetli, ne kadar ayakta durabiliyor. Siyasi irade güçlü olmaz ise, sana ne tank, ne top, ne uçak, araba yaptırmazlar araba" ifadelerini kullandı.

Geçmişten beri bunlar vardı diyen kişilere tepki gösteren Şahin, "Sen araba üretmişsin benzin koymadın diye tedavülden kaldırmışlar. Dünya, akıllı telefon çağına geçiyor, cep telefonu çağı senin ürettiğin telefon piyasada yok. Sen bize ne anlatıyorsun. Niye yok peki ortada. 2010'ların başına kadar piyade tüfeğin yokmuş" dedi.

"ABD, BİZİM KAPIMIZA GELECEK"

Şahin şu ifadeleri kullandı: Biz Amerika ile şu an belli bir noktadayız, bazı ilişkilerde. Çok yakın bir dönemde, ABD F-35'leri alalım diye bizim kapımıza gelecek. O aşamaya gelecek. KAAN projesinin hızlanmasında bizim f-35'lerden dışlanmamızın da bir katkısı var.