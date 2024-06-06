Canlı yayında kan donduran itiraf: Öldürüp kıyma makinesinde çektiler

Mehmet adında bir kişi, eşi Güllü'nün ve çocuklarının kaybolduğunu iddia ederek atv'de yayınlanan Müge Anlı programına başvurdu.

Olaylar iyice içinden çıkılmaz bir hal almışken iddialar art arda geldi.

Güllü Çolak, programa telefonla bağlanarak Mehmet'in kendisine şiddet uyguladığını ve kimseyle evlenmediğini, ailesinin yanına döndüğünü belirtti. Ancak başka bir yayında Güllü, Mehmet'in kendisini kaçırdığını, iki evli kadını daha kaçırıp altınlarını aldığını, hatta bazılarının yuvalarını yıktığını iddia etti.

"KIYMA MAKİNESİNDE ÇEKTİLER"

Güllü Çolak'ın yeğeni Ahmet, stüdyoya gelerek babaannesi ve halası 'Güllü'nün bir adamı öldürdüklerini ve sonrasında kıyma makinesinde parçaladıklarını itiraf etti.

Bu şoke edici iddiaların ardından Müge Anlı ve stüdyodakiler dehşete kapıldı. Ahmet, "Babaannem sürekli o adam ne pis kokmuştu diye anlatırdı" dedi.

Ayrıca, Ahmet'in anlattıklarından sonra Sibel adında bir başka yeğen, define aramak için eve gelen zengin bir adamın ortadan kaybolduğunu ve kıyma makinesine atılan adamın o adam olabileceğini öne sürdü.