CHP listelerinden milletvekili olan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu arasında tansiyon yükseldi. CHP'de yedi kez seçilen milletvekillerinin değişim istediğini belirten Enginyurt, "Değişime önce içinizden başlayın" şeklinde eleştiride bulundu. "Biz bir süreci yönetmek zorundayız" diyen Tanrıkulu'na karşı sesini yükselten Enginyurt, "Etimesgut'ta ilçe başkan adayınız kongrede öldü, kongre iptal etmediniz sırf üç delege fazla alacağız diye" ifadelerini kullandı. Tanrıkulu ise "Biz cumhuriyeti kuran partiyiz. Bizim sırtımızı kime yere getirmedi, kimse de getiremez onu bil" sözleriyle yanıt verdi. Enginyurt da "Sizi gören de 45 yıldır hep iktidar oluyorsunuz sanır. Sırtınız hep yerde" diye konuştu.

Yerel seçimlerde CHP listelerinden aday olan ve İstanbul'dan milletvekili seçilen Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Sözcü TV yayınında karşı karşıya geldiği CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na sert eleştirilerde bulundu.

CHP'deki 'değişim' tartışmalarını eleştiren Enginyurt, "Yedi defa seçilen adamınız değişim istiyor. Allah'tan korkun. Değişime önce içinizden başlayın" dedi.

"Biz bir süreci yönetmek zorundayız" diyen Tanrıkulu'na yanıt veren Enginyurt bu dönecin tahrik ederek, bölerek yönetildiğini söyledi.

'BAŞKAN ADAYINIZ ÖLDÜ KONGREYİ İPTAL ETMEDİNİZ'

Kendisine itiraz eden Tanrıkulu'na karşı sesini yükselten Enginyurt, "Etimesgut'ta ilçe başkan adayınız kongrede öldü kongre iptal etmediniz sırf üç delege fazla alacağız diye" ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu ise "Biz cumhuriyeti kuran partiyiz. Bizim sırtımızı kime yere getirmedi, kimse de getiremez onu bil" sözleriyle yanıt verdi.

'45 YILDIR SIRTINIZ HEP YERDE'

Enginyurt da "Sizi gören de 45 yıldır hep iktidar oluyorsunuz sanır. Sırtınız hep yerde" diye konuştu.

'78 YILLIK PARTİSİNİZ YÜZDE SIFIR BİLE DEĞİLSİNİZ'

Stüdyoda gerilimin iyice arttığı tartışmada Tanrıkulu, ittifak ortağı olan partiye "Siz niye iktidar olmadınız kardeşim? 78 yıllık partisiniz yüzde sıfır bile değilsiniz." şeklinde tepki gösterdi.