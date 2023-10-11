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Medya

Canlı yayında sıcak anlar! 24 TV ekibi Hamas'ın roket saldırısını böyle görüntüledi

Hamas, çatışmaların 5. gününde İsrail'i roket yağmuruna tutarken 24 TV ekibi roket saldırısını canlı yayında görüntüledi. Saldırı anında sirenler çaldı, Demir Kubbe devreye girdi. 24 TV ekibi sonrasında roketlerin düştüğü noktalara giderek yaşanan hasarı ekranlara yansıtmaya çalışan 24 TV ekibi Hamas'ın tekrar başlattığı füze saldırısını ekranlara taşıdı.

11 Ekim 2023 Çarşamba 14:17 - Güncelleme:
Canlı yayında sıcak anlar! 24 TV ekibi Hamas'ın roket saldırısını böyle görüntüledi
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.

Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar 5. gününe girerken 24 TV ekibi Aşkelon'dan bölgedeki yaşanan gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.

24 TV Muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek ve Şef Kameramanı Uğur Tüney canlı yayında bölgedeki hareketli anları ekrana taşıdı. Hamas'ın Gazze'den İsrail karşı başlattığı roketli saldırıyı 24 TV ekibi canlı canlı görüntüledi.

Hamas canlı yayında İsrail'i roket yağmuruna tutarken Demir Kubbe devreye girdi.

24 TV ekibi sonrası roketlerin düştüğü noktalara giderek füze saldırının İsrail tarafına verdiği hasarı ekranlara yansıttı. O anda Demir Kubbe sirenleri tekrar devreye girdi. Hamas tekrar roketli saldıra geçti. Yaşanan patlamalar canlı yayına yansıdı.

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