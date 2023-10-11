Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.
Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar 5. gününe girerken 24 TV ekibi Aşkelon'dan bölgedeki yaşanan gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.
24 TV Muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek ve Şef Kameramanı Uğur Tüney canlı yayında bölgedeki hareketli anları ekrana taşıdı. Hamas'ın Gazze'den İsrail karşı başlattığı roketli saldırıyı 24 TV ekibi canlı canlı görüntüledi.
Hamas canlı yayında İsrail'i roket yağmuruna tutarken Demir Kubbe devreye girdi.
24 TV ekibi sonrası roketlerin düştüğü noktalara giderek füze saldırının İsrail tarafına verdiği hasarı ekranlara yansıttı. O anda Demir Kubbe sirenleri tekrar devreye girdi. Hamas tekrar roketli saldıra geçti. Yaşanan patlamalar canlı yayına yansıdı.