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Medya

Canlı yayında skandal Demirtaş güzellemesi: Roj Tv eşittir Halk TV

Halk TV sunucusu, terörden hüküm giyen Selahattin Demirtaş'ın yeni çıkardığı kitabı öve öve bitiremedi. Halk TV sunucusunun sözleri karşısında kanının çekildiğini dile getiren 24 TV GYY Ömer Özkök, 'Eski dönemin Roj Tv'si eşittir günümüz Halk TV'si' dedi.

9 Temmuz 2024 Salı 16:00 - Güncelleme:
Canlı yayında skandal Demirtaş güzellemesi: Roj Tv eşittir Halk TV
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Gün geçmiyor ki Halk TV'de bir skandala imza atılmasın.

Halk TV ekranlarında terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kitabıyla ilgili güzelleme yapıldı.

47 ayrı suçtan yargılanan ve 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş için Halk TV'de sarf edilen skandal sözlerle ilgili 24 TV GYY Ömer Özkök ve Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç "Günün Manşeti"nde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ROJ TV EŞİTTİR HALK TV

Halk TV sunucusunun sözleri karşısında kanının çekildiğini dile getiren Ömer Özkök, "Sizin bahsettiniz Demirtaş, geçtiğimiz günlerde kesinleşen ceza istinaden söylüyorum. 46 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda, o olayları kışkırtmakla ilgili yargılandığı davada hüküm giydi. Eski dönemin Roj Tv'si eşittir günümüz Halk TV'si" dedi.

"CHP, PKK VE SİYASİ UZANTISI DEMİRTAŞ MÜTTEFİK"

Konuyla ilgili Hikmet Genç şu ifadeleri kullandı:

Bu olay bana göre gayet normal. CHP'nin resmi kanalından bahsediyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde alçak terör örgütünün adayı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ydu. Yani bu kanal, PKK ve siyasi uzantısı Demirtaş müttefikler. ABD, PKK'ya Kılıçdaroğlu'na oy verin diye emir verdi. Kılıçdaroğlu'nun Kavala çıkacak, Demirtaş çıkacak diye vaatlerde bulundu. Bunlardan başka ne bekliyoruz, kitabı tanıtmaları normal."

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