Canlı yayında soluk borusuna kuruyemiş kaçtı! Ünlü sunucu Heimlich manevrası ile kurtarıldı

TV100 canlı yayınında izleyenleri korkutan anlar yaşandı. Yayında öksürüğe boğulan program sunucusu Cansu Canan Özgen, rahatsızlandı.

Konuklar ayağa kalkarak yardım etmeye çalıştı. Sunucuya su verilerek sırtına vurulmaya çalışılsa da başarılı olunamadı. Canlı yayın kesilerek reklama gidildi.

Yayın sırasında soluk borusuna kuruyemiş kaçtığı öğrenilen Cansu Canan Özgen yaptığı açıklamada "Soluk boruma kuruyemiş kaçtı, Can Özçelik'e çok teşekkür ediyorum, çok doğru zamanda müdahale etti. Heimlich manevrası hayat kurtarıyor, bunu da bir kez daha görmüş olduk" ifadelerini kullandı.