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Medya

Canlı yayında tepki çeken anlar! Tanju Özcan'dan Besmele rahatsızlığı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı'nın canlı yayındaki konuşmasına Besmele ile başlamasından rahatsız oldu.

18 Ekim 2024 Cuma 08:17 - Güncelleme:
Canlı yayında tepki çeken anlar! Tanju Özcan'dan Besmele rahatsızlığı
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Son dönemde siyasette görülen 'yumuşama' ortamı tv100'de tartışıldı.

Programın ilerleyen dakikalarında HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı canlı yayına bağlandı.

Ramanlı'nın konuşmasına 'Bismillahirrahmanirrahim' diyerek başlaması ise programın konukları arasında yer alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı rahatsız etti.

"Niye 'Bismillahirrahmanirrahim' diyerek bir siyasi konuşmaya başlanır, onu da anlamadım." diyen Özcan'a tepki gösteren tv100 yazarı Hacı Yakışıklı, "Siyasi mi? Bir Müslüman besmele ile başlar konuşmaya Başkan bu mu dokundu size?" ifadesini kullandı.

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