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  • ''Canlıları keserek bayram olmaz'' demişti! Ataol Behramoğlu'nun barbekü keyfi gündem oldu
Medya

''Canlıları keserek bayram olmaz'' demişti! Ataol Behramoğlu'nun barbekü keyfi gündem oldu

Ataol Behramoğlu'nun Kurban Bayramı'na yönelik 'Canlıları keserek bayram olmaz' şeklindeki sözlerinin ardından bir barbekü partisinde et pişirirken ortaya çıkan görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

HABER MERKEZİ7 Haziran 2025 Cumartesi 12:21 - Güncelleme:
''Canlıları keserek bayram olmaz'' demişti! Ataol Behramoğlu'nun barbekü keyfi gündem oldu
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Geçtiğimiz senelerde Halk TV'de canlı yayına katılan edebiyatçı Ataol Behramoğlu, kurban bayramını ve kurban ibadetini hedef almıştı.

Ataol Behramoğlu, "Öldürmek için, kesmek için insanın içinde bir kuzuyu, bir oğlağı nasıl canavar yaşıyor? Canlıları keserek bayram olmaz." dedi.

Söz konusu skandal açıklamaya sosyal medyadan tepki yağdı.

Açıklamanın ardından yıllar geçmesine rağmen bayram günü paylaşılan bir fotoğraf gündem oldu.

Behramoğlu'nun barbekü partisinde et pişirdiği anlar sosyal medyada dolaşıma girdi.

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