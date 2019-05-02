Çarpışma 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çarpışma 20. Son bölüm Kadir, Cansız ile karşı karşıya gelir?

Çarpışma 21. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Çarpışma’nın yeni bölümünde olaylar kızışıyor. Çarpılma’nın son bölümünde Kadir, Oldukça fazla darbe alıp yaralanmış olan Veli’ye dönüp “Cansız bu adam mı Veli?” diye soruyor. Zeynep Veli’den gelecek cevabı beklerken büyük bir telaş yaşıyor. Zeynep Asiye Hanım’a olayı anlatıyor ve her şeyin bittiğini söylüyor. Zeynep Asiye Hanım’a “Kadir, Cansız’ı alıkoydu.” diyor. Veli, Cansız’ın arabaya binerken gülümsediğini görüyor. Cansız’ı sorguya çeken Kadir sinirleniyor ve Cansız’a Kadir “Nereden biliyorsun? Hayat senin neyini aldı!” diye bağırıyor. Cansız ise “Oğlumu aldı.” diye cevap veriyor. Zarif’in Cansız olduğunu öğrendiği anlaşılan Kadir’in öfkeden çılgına döndüğü ve silahını başına dayadığı anlarda gerilim yükseliyor. İşte Çarpışma 21. Yeni bölüm fragmanı ve Çarpışma 20. Son bölün özeti…

Show TV’nin sevilen dizisi Çarpışma’nın 21. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜM İZLE

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 20. BÖLÜM ÖZETİ

Kadir’in silahını Zarif’e doğrultarak Veli’ye “Cansız bu adam mı?” diye sorduğu anlarda gerilim yükseliyor. Kadir ile Zarif arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Kadir, Zarif’in Cansız olduğunu öğrenecek mi; Kadir, baba katili mi olacak soruları da merak ve heyecan uyandırıyor. Kadir’in Asiye’ye ilk kez “Anne!” diye seslenmesinin dikkat çektiği tanıtımda Zeynep Haydar’a, Cansız’ın Kadir’in babası olduğunu söylüyor. Zarif’in Cansız olduğunu öğrendiği anlaşılan Kadir’in öfkeden çılgına döndüğü ve silahını başına dayadığı anlarda gerilim yükseliyor. Dizinin heyecan dolu yeni bölümünden çarpıcı kesitlerin de yer aldığı tanıtımda, Kadir - Cansız karşılaşması büyük merak uyandırıyor.

ÇARPIŞMA DİZİSİNİN KONUSU

Kadir (Kıvanç Tatlıtuğ), Zeynep (Elçin Sangu), Kerem (Alperen Duymaz) ve Cemre (Melisa Aslı Pamuk)… Bu dört karakterin bir kazayla birlikte, hayatlarının kesişmesinin ekrana geldiği teaserda Kadir Adalı’nın “Çarpışan aslında biz değildik, kaderlerimizdi… Nereye gidersen git, ne kadar kaçarsan kaç, eninde sonunda herkes döner, olay mahalline!” sözleri dikkat çekiyor. Dışarıdan bakıldığında gerçekleşmesi imkansız görünen kazadaki korku dolu anların heyecanı yükselttiği, adeta bir görsel şölen sunan teaser, merak uyandırıyor. Dört arabanın çarpışmasıyla, 4 kişinin kaderinin birleştiği Çarpışma başlıyor.

ÇARPIŞMA OYUNCULARI

KIVANÇ TATLITUĞ

Kıvanç Tatlıtuğ, mesleki yaşamına 2002 yılında modellikle başladı. 2005 yılında oyunculuk kariyerine “Gümüş” dizisinde canlandırdığı “Mehmet” karakteri ile giriş yaptı.

Rol aldığı “Gümüş” dizisi Ortadoğu'ya satılan ilk Türk dizisi oldu ve Kıvanç Tatlıtuğ; Kahire, Abu Dhabi, Muskat gibi birçok film festivaline “Onur Konuğu” olarak katıldı ve “Onur Ödülleri” aldı. 2005 yılından beri Ortadoğu, Balkanlar, Türkî Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika'da en çok bilinen ve en popüler Türk Aktör oldu.

“Gümüş” dizisinin ardından sırasıyla; “Menekşe ile Halil” dizisinde “Halil”, “Amerikalılar Karadeniz'de” filminde “Muzaffer”, “Aşk-ı Memnu” dizisinde “Behlül”, “Ezel” dizisinde konuk oyuncu olarak “Sekiz”, “Kuzey Güney” dizisinde “Kuzey”, “Kelebeğin Rüyası” filminde “Muzaffer Tayyip Uslu“, “Kurt Seyit ve Şura” dizisinde “Kurt Seyit” ve 2016 yılında “Cesur ve Güzel” dizisinde “Cesur” karakterini canlandırarak devam etmiştir. Kıvanç Tatlıtuğ son olarak 2018 Şubat ayında vizyona giren “Hadi Be Oğlum” filminde “Ali” karakterini canlandırmıştır.

Bu zamana kadar 36. Altın Kelebek Ödülleri (2009), 17. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri (2012), 39. Altın Kelebek Ödülleri (2012), 18. Altın Objektif Ödülleri (2012) ve 46. Siyad Ödülleri (2014)'nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünün sahibi oldu. 2017 yılında 44.Altın Kelebek Ödülleri'nde ise “Kendi Mucizesini Yaratanlar” ödülünü kazandı. Kıvanç Tatlıtuğ ayrıca pek çok üniversite, eğitim ve kamu kurumları tarafından da “En iyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görülmüştür.

Kıvanç Tatlıtuğ son olarak Ocak 2019'da vizyona girecek olan “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” filminde “Saruhan” karakterini canlandırmaktadır.

Kıvanç Tatlıtuğ, UNICEF'in tüm dünyadaki en genç “İyi Niyet Elçisi”dir. Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde ise ‘Çarpışma’ dizisinde Kadir Adalı karakterine hayat veriyor.

ELÇİN SANGU

Elçin Sangu 13 Ağustos 1985'te İzmir'de doğdu. Mersin Üniversitesi Opera bölümünden mezun oldu.

Sahne Tozu Tiyatrosu’nda ki oyunculuk eğitiminin ardından, 2011 yılında “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile giriş yaptığı oyunculuk kariyeri boyunca, “Aşk Kaç Beden Giyer”, “Bir Aşk Hikayesi”, “Kurt Seyit ve Şura”, “Sevdam Alabora” dizilerinde yer aldı.

Elçin Sangu 2015 – 2016 yıllarında Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle; “Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri”, “Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri”, “MGD 22. Altın Objektif Ödülleri” ile birlikte pek çok Üniversiteden, eğitim ve kamu kurumlarından “En iyi Kadın Oyuncu” ödülü ve “43. Pantene Altın Kelebek

Ödülleri”nden “En İyi Kadın Komedi Oyuncusu” ödülü almıştır. 2017 yılında “Mutluluk Zamanı” filminin başrolünü paylaşan Elçin Sangu son olarak Blu Tv’de yayınlanan “Yaşamayanlar” projesinde “Mia” karakterini canlandırdı. Elçin Sangu şimdilerde ise ‘Çarpışma’ dizisinde Zeynep Tunç karakterine hayat veriyor.