Çarpışma dizisi 11. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Avlu 12. son bölüm Showtv izleme linki

2019 yılının iddialı dizilerinden olan Çarpışma nefes kesmeden devam ediyor. Dizinin son bölümünde, Veli’nin “Kadir’e babasını verdiğin an Kadir bir katil olacak, bir baba katili!” sözleri hem Zeynep’i hem de izleyici kitlesini şoke ediyor ve büyük merak uyandırıyor. İşte Çarpışma dizisinin yeni bölümü ve 12 bölümünün fragmanı

Heyecanla takip edilen Çarpışma dizisinin 12 bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda sitemizde paylaşılacaktır 32. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınladığı anda sitemizde paylaşılacaktır.

ÇARPIŞMA’NIN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Çarpışma’nın Perşembe akşamı ekrana gelecek 11. bölümünde; Kadir ve Âdem’in içerisinde olduğu ölümcül kapan Âdem’in üzerine kapanır. O anlarda ikisi arasında yaşananlara dair gizem perdesi aralanacak, Kadir öğrenecekleriyle yeni ve çetin bir yola çıkacaktır.

Veli, Asiye’nin gerçekte kim olduğunu öğrenen Zeynep’i, konuşması halinde Asiye’yi öldürmekle tehdit eder. Zeynep, Selim’den Asiye’nin adresini öğrenmek ister ancak, aldığı cevap gözünü korkutur. Meral, doludizgin devam eden Kerem - Cemre aşkına fitne katmak için fırsat kollar. Demir’le de işbirliği yapar. Ufukta şimdi, büyük ve yıkıcı bir fırtına vardır ve Kerem ile Cemre’ye doğru hızla yaklaşmaktadır.

Aylin, Veli’yle yakın zamanda görüştüklerini ağzından kaçırır. Kadir bu gerçeği kendinden saklayan Zeynep’e çok öfkelenir ve aralarında büyük bir kriz çıkar. Adalı’yı, her yerde aradığı Veli’ye, haberi olmadan bu kez Zeynep götürecek, Kadir yüz yüze geldiği Veli’yle yumruk yumruğa hesaplaşmaya girecektir. Veli, Yakup ve Cemil’in çaldığı paraları Cansız’a teslim edip, hayatına devam edeceğini düşünmektedir. Oysa ki, Cansız’ın kılıcı hala Veli’nin boynundadır. Ve Cansız, artık sadece Veli ve Selim’in için değil, hangi taşı kaldırsa altında onun ismine rastladığı Adalı için de büyük bir tehdittir.

ÇARPIŞMA DİZİSİNİN KONUSU

Kadir (Kıvanç Tatlıtuğ), Zeynep (Elçin Sangu), Kerem (Alperen Duymaz) ve Cemre (Melisa Aslı Pamuk)… Bu dört karakterin bir kazayla birlikte, hayatlarının kesişmesinin ekrana geldiği teaserda Kadir Adalı’nın “Çarpışan aslında biz değildik, kaderlerimizdi… Nereye gidersen git, ne kadar kaçarsan kaç, eninde sonunda herkes döner, olay mahalline!” sözleri dikkat çekiyor. Dışarıdan bakıldığında gerçekleşmesi imkansız görünen kazadaki korku dolu anların heyecanı yükselttiği, adeta bir görsel şölen sunan teaser, merak uyandırıyor. Dört arabanın çarpışmasıyla, 4 kişinin kaderinin birleştiği Çarpışma başlıyor.