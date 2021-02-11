11 Şubat 2021 Perşembe 09:35 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 09:35

Çarşamba akşamı Tv8'de Doğduğun Ev Kaderindir, TRT1'de Benim Adım Melek, Atv'de Kuruluş Osman, Star Tv'de Sol Yanım, Tv8'de Doğduğun Ev Kaderindir, Kanal D'de Sadakatsiz dizisi 10 Şubat reytinglerinde kıyasıya yarıştı. Reyting ölçümleri ile dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak sıralanıyor. Buna göre; Çarşamba reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği dünün reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Çarşamba akşamı ekranlarda; Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Benim adım Melek ve Doğduğun ev kaderindir, Sol Yanım dizileri ekranlara geldi. Reyting sonuçları, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Peki Çarşamba reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte dün akşam en çok izlenen kanal ve yapım.

10 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen haftanın Çarşamba reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, İkinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Sadakatsiz Özet yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 HAVA DURUMU ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

7 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

9 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

4 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 ESRA EROL'DA ATV

9 HAVA DURUMU ATV

10 BENIM ADIM MELEK TRT 1

Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting sonuçları, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.