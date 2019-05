Cercie Lannister öldü mü? Game of Thrones son bölüm kimler öldü? 8. Sezon 5. Bölüm izleme yolları neler? Game of Thrones 8. Sezon 5. Bölüm yayınlandı. Dünyada izlenme rekorları kıran dizinin son bölümü hayranlarını şoke etti. GOT 8. Sezon 5. Bölümde çok sayıda isim öldü. Game of Thrones ayranları 8. Sezon 5. Bölümde kimler öldü? Cercie Lannister öldü mü? 8. Sezon 5. Bölüm izleme yolları neler? Sorularına yanıt arıyor. Jaime, kız kardeşi ve sevgilisi Cersei, saklanırken üzerlerine kapıyı tutan moloz yığını düştü. Peki Cercie öldü mü? Finale bir bölüm kala herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor. Daenerys Targaryen Jon Snow’a baş kaldıracak mı? Jon Snow’un ebeveynleri hakkındaki gerçeği açıkladıktan sonra Daenerys tarafından idam edildi. Peki, 8. Sezon 5. Bölüm izleme yolları neler? İşte merak ettiğiniz tüm soruların cevabı bu haberde