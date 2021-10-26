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Medya

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 24 TV'ye konuk oluyor

Ankara'daki Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi'nin açılışı öncesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 24 TV'nin konuğu oluyor.

26 Ekim 2021 Salı 16:45 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 12:14
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Ankara'nın yeni nefeslenme alanı, Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi açılıyor.

Açılış öncesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 24 TV'nin konuğu oluyor.

Millet bahçeleri, kentsel dönüşüm, sıfır atık, su kaynaklarının korunması, yeşil bir Türkiye başlıkları masaya yatırılıyor.

Helin Aslan moderatörlüğünde, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman soruyor, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum cevaplıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, 24 TV' de gündemi değerlendireceği, "24 Özel" yayını, bu akşam saat 21.00'de 24 TV' de.

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